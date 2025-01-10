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AH股新聞

10/01/2025 16:13

【傾力救市】財政部：今年赤字規模將會大幅增加，政府舉債可持續

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》財政部副部長廖岷在國新辦發布會表示，
２０２５年將提高財政赤字率，再考慮到中國ＧＤＰ規模不斷增加，赤字規模將有較大幅度增加
，財政總支出進一步擴大，逆周期調節力度也會加大，為經濟持續回暖向好提供有力有效支撐。
　
　　廖岷指出，確定赤字率，需要統籌考慮國家發展需要、宏觀經濟增長潛力、宏觀調控安排、
財政收支形勢，以及財政中長期可持續性等因素。關於２０２５年赤字率具體是多少，需要履行
法定程序後，才能及時向社會正式公布。
　
　　廖岷表示，赤字率提高以後，可以更多利用財政空間，擴大財政支出規模，加大逆周期調節
力度。隨著赤字率的提高，再加上財政政策的乘數效應，必然會帶動更多的銀行信貸和社會資本
的投資，進而促進有效需求的增加。更多資金可以用於支持就業和消費，以及科技創新，推動經
濟結構調整和扎實推動高質量發展，促進經濟社會持續健康發展。
　
　　從中長期來看，中國經濟仍具有較高的增長潛力。一是中國政府負債率顯著低於主要經濟體
和新興市場國家，財政總體是健康的、可持續的。二是政府債務對應著大量優質資產，這些資產
兼具社會效益和經濟效益。另外，中國國債目前的實際利率水平，明顯低於中國經濟的實際增長
率。因此，政府舉債是可持續的。

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