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10/01/2025 16:48

【傾力救市】財政部：各地置換債務平均成本降低２個百分點以上

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》財政部預算司司長王建凡在國新辦發布會
上表示，２０２４年１１月８日，全國人大常委會審議通過了增加６萬億元（人民幣．下同）債
務置換議案後，具體推動的工作方面，２０２４年的２萬億元置換債券，在去年１２月１８日就
已經全部發行完畢了，目前大部分地區已經全部使用完畢。現在已經進入２０２５年，按照全國
人大常委會批准的議案，２０２５年緊接著還有２萬億元額度，各地已經啟動了相關發行工作。
　
　　目前，置換政策「鬆綁減負」的效果已經逐步顯現。各地置換債務平均成本普遍降低２個百
分點以上，有的地方還超過２﹒５個百分點，還本付息的壓力大幅度減輕。有的地方優先置換即
將到期的公開市場債券和「非標」、涉眾債務，區域金融環境顯著改善。同時，置換政策的實施
給地方騰挪出更多支持內需的空間，地方資金鏈條進一步暢通，可以更大力度支持投資和消費、
科技創新等，促進經濟平穩增長和結構調整，增強發展後勁。
　
　　下一步，一是持續加大對地方的指導力度，推動扎實落實置換工作要求。指導用好用足中央
支持政策，及時研究解決地方在化債過程中出現的新情況、新問題，推廣地方化債典型經驗做法
，讓各個地方相互借鑒，一些好的做法有專門的交流平台，推動加快化解存量隱性債務。
　
　　二是加強債券資金全流程、全鏈條監管，確保合規使用。指導地方建立存量隱性債務置換台
賬，完整、准確登記債券的發行、使用、還本付息情況，確保所有資金實行專戶管理、專賬核算
、封閉運行。
　
　　三是堅定不移嚴防新增隱性債務，推動隱性債務「清倉見底」。持續保持「零容忍」的高壓
監管態勢，發揮部門協同監管合力，對違法違規舉債和虛假化解隱性債務等問題嚴肅處理。加快
融資平台改革轉型，堅決阻斷地方違法違規舉債途徑，促進可持續發展。

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