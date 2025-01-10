《駐滬專電》連平：中美經貿不可控性增強，今年出口增速降至１％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》廣開首席產業研究院院長連平今日發布

２０２５年宏觀經濟展望報告稱，隨著特朗普上台，中美經貿關係的不可控性增強。今年美國國

會很可能持續推動立法取消中國永久性正常貿易關係、限制中美正常經貿和科技交流，相關風險

不容低估。未來四年，中美之間合作的空間進一步被壓縮，甚至造成雙方事實上的「脫勾」。



初步估算，今年美國對華關稅每加徵１０％，中國出口或下降２－２﹒５％，較２０１８－

２０１９年的４％左右明顯收窄。在基準情形下，即美國對華加徵２０％左右的關稅（來自特朗

普政府和國會的關稅各１０％），疊加少數發達國家追隨美國採取貿易保護措施，預計今年中國

出口增速將降至１％；進口受外部因素影響較小，預計增長２％左右。



同時，隨著上半年特朗普政府和美國國會貿易保護措施密集出台，人民幣或將明顯承壓，這

有助於減緩２０２５年可能出現的因加徵關稅對出口帶來的壓力。但貶值應為短期應對策略，不

應成為中長期戰略性舉措。隨著一攬子增量政策作用顯現，下半年中國經濟加快向好，人民幣匯

率有望逐步走強。預計２０２５年美元兌人民幣匯率中間價在７﹒０－７﹒５主體區間內雙向波

動的可能性較大。

