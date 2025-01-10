《駐滬專電》連平：今年赤字率有望達到４％及以上

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》廣開首席產業研究院院長連平今日發布

２０２５年宏觀經濟展望報告稱，在財政政策基調由「積極」調升為「更加積極」的要求下，今

年財政赤字率有望達到４％及以上，赤字規模在５﹒５萬億元（人民幣．下同）以上；中央對地

方的轉移支付規模有望超過１１萬億元，地方專項債發行額度有望達到４﹒５萬億元以上；廣義

赤字率有望提升至９％左右；減稅降費力度有望超過３萬億元。另外還將發行２萬億元以上超長

期特別國債。



為滿足上述資金增量，大規模釋放流動性存在較大必要性。連平預計，今年有望下調２－３

次存款準備金率，合計約下調１個百分點左右，釋放超過２萬億元市場流動性。全年有望下調政

策利率０﹒４－０﹒５個百分點，進一步推動商業銀行調降一年期ＬＰＲ約３０點子至２﹒８％

左右、調降五年期ＬＰＲ約６０點子至３％左右，通過加快社會融資成本下行以有效推動投資與

消費擴張。



此外，２０２５年金融調控政策將更加傾向於營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍。全年有

望新增信貸２１萬億元，餘額增速回升至８﹒２％左右；社融增量預計３６萬億元，存量增速回

升至８﹒８％左右。統計口徑調整後，Ｍ１增速有望持續回升；需求恢復帶動貨幣創造乘數上升

，Ｍ２增速有望升至８％左右。

