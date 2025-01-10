《經濟時評》連平預計今年中國實際ＧＤＰ同比增長５％左右

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》廣開首席產業研究院院長連平今日發布

２０２５年宏觀經濟展望報告指，預計今年全國實際ＧＤＰ同比增長５％左右，增速較２０２４

年基本持平。中國要在「十四五」收官之年達成預期目標實現２０３５年遠景目標，跨越中等發

達國家門檻，經濟有必要保持４﹒５％以上的增速，這意味著「十四五」時期人均ＧＤＰ累計增

長幅度將超過三分之一，５％的ＧＤＰ增速將為「十五五」時期的發展打下良好基礎。



連平又預計，２０２５年最終消費支出對經濟貢獻率有望升至６５％，全年拉動ＧＤＰ增速

約３﹒２５個百分點，貢獻率和拉動率較２０２４年分別上升１０個百分點和０﹒５個百分點，

繼續成為拉動經濟增長的重要組成部分。



在一系列消費提振措施的刺激下，他預計今年社會消費品零售總額同比增長５﹒５％左右，

居民消費支出增速約７％左右，較２０２４年分別提升１﹒８和１﹒５個百分點；預計２０２５

年居民收入增速可能提升至７％左右，較２０２４年提高２個百分點左右。



另外，房地產市場的復甦也有助於消費者信心恢復。隨著穩樓市住房金融政策將再度發力，

連平預計２０２５年「白名單」項目貸款落地的規模有望達到１－２萬億元，房地產銷售面積降

幅將收窄至５％左右。房價走勢分化格局延續，一線城市以及部分重點二線城市房價更具競爭力

，預計全國新房和二手房價格同比下降１％－２％；一線城市新房價格同比上漲１﹒５％，二手

房價格止跌。如果明年一二線城市房價基本企穩，可以幫助城鎮居民的消費信心邊際改善。

