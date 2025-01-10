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AH股新聞

10/01/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：６００億元離岸人民幣央票將發行

　　《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
研究部署西藏定日抗震救災工作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局常務委員會１月９日召開會議，研究部署西藏定日抗震救災工作。中共中央總書
記習近平主持會議並發表重要講話。
　
２０２４年ＣＰＩ同比上漲０﹒２％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局９日發布的數據顯示，２０２４年全年，全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲
０﹒２％。２０２４年１２月，全國ＣＰＩ同比上漲０﹒１％，環比持平；全國工業生產者出廠
價格指數（ＰＰＩ）同比下降２﹒３％，環比下降０﹒１％。
　
人行將在港發行６００億元央票
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行９日宣布，１月１５日將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投
標平台，招標發行２０２５年第一期中央銀行票據。第一期中央銀行票據期限６個月（１８２天
），發行量為６００億元（人民幣．下同）。
　
　
《上海證券報》
　
６００億元離岸人民幣央票將發行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
穩匯率信號持續釋放。人行決定在香港發行６００億元離岸人民幣央行票據。本次發行規模超過
了過去單次發行規模最大值，進一步凸顯中國人民銀行維穩匯率的決心。
　
上海２０２５年度重大項目建設工作啟動
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上海靜安區２０２５年第一批重大項目集中開工儀式９日在由中建二局華東公司承建的靈石社區
項目現場舉行，包括靈石社區項目、張園城市更新項目、天目西路街道社區衛生服務中心項目等
總投資超１８０億元的建設工程全面啟動。
　
國泰君安、海通證券合併重組獲上交所審核通過
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１月９日晚間，國泰君安、海通證券雙雙發布公告，宣布本次合併重組獲上交所併購重組審核委
員會審核通過。後續，按照行政審批程序，兩家公司將向中證監提交註冊申請。
　
　
《證券時報》
　
中共中央政治局常務委員會召開會議
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局常務委員會１月９日全天召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、
最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報，聽取中央書記處工作報告。中共中央總書記習近
平主持會議並發表重要講話。
　
研究部署西藏定日抗震救災工作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局常務委員會１月９日召開會議，研究部署西藏定日抗震救災工作。中共中央總書
記習近平主持會議並發表重要講話。
　
人行穩匯率「穩」的是什麼
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行將於下周在香港發行６００億元離岸央票。選擇此時大規模增發央票，目的是為了收緊離岸
人民幣流動性，抬高空頭做空的成本，達到穩定人民幣匯率的目的。（ｌｃ）

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