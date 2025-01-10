《鍾之日記》港股五連跌，微盟瀉四成

《鍾之日記》１月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股周四（９日）休市，港股連跌四日累插逾５００點後，今日高開低走，騰訊

（００７００）減持優必選（０９８８０）及微盟（０２０１３），導致微盟股價插水，連帶騰

訊系也捱沽。內地股市午後跌勢轉急，拖累恒指挫逾二百點至１９０３６點，創下去年９月升浪

以來新低，恒指全日收報１９０６４，跌１７６點或０﹒９％，連跌五個交易日，今日主板成交

近１４４７億元。總結全周恒指跌６９５點或３﹒５２％。



＊滬指本周跌１﹒３４％，連續兩周走低＊



人民銀行今早在Ａ股開市前公告，鑒於近期政府債券市場持續供不應求，決定１月起暫停開

展公開市場國債買入操作。人行此舉釋放債市調控加碼信號，亦兼顧人民幣匯率貶壓考量；不過

市場分析認為經濟基本面疲弱預期難有明顯改觀，料仍難撼債牛大勢。



滬深股市今日再走低，尾盤跳水，滬指收跌１﹒３３％，報３１６８﹒５２點，再次失守

３２００點，全周挫１﹒３４％，連跌兩周，只是跌幅較上周５﹒５５％明顯收窄。深成指今日

收跌１﹒８％，創業板指軟１﹒７６％，前者同樣屬連跌兩周。兩市全天成交約１﹒１５萬億元

人民幣，較上個交易日增加３％。



本周市場一直受外圍不利因素擾動，先有美國國防部將騰訊、寧德時代等行業龍頭列入「中

國軍事企業」名單，後有美國商務部宣布將對配備中國汽車軟硬件的進口車實施禁令，再有消息

稱拜登政府將對高端芯片作出新的出口限制，以打壓中國等非盟友國ＡＩ發展。相關個股及行業

板塊隨之起起落落，今日半導體股在國產替代預期下一度拉漲，惟最終隨大市回落，收跌

０﹒８％。



＊利淡纏身騰訊出貨，池魚受累＊



騰訊（００７００）上周五（３日）起減持微盟（０２０１３）及優必選（０９８８０），

聯交所資料顯示騰訊今次一共減持微盟逾１﹒８４億股、套現約６﹒３億元，減持優必選逾

１９４０萬股、套現約１０﹒３５億元，完成後騰訊將退出兩公司的主要股東行列，之後再減持

則毋須申報。對於減持微盟、優必選等事項，騰訊向內媒回應稱，公司會主動回顧投資組合，並

評估潛在的調整動作，以將資金用於股東回報或新的投資項目中。



事實上，騰訊近期利淡纏身，早前被美國國防部列入「中國軍方合作企業」名單，公司旋即

發聲明指這是一個錯誤，並表示將會同美國相關部門共同解決誤會。惟其南非大股東

Ｎａｓｐｅｒｓ集團荷蘭子公司Ｐｒｏｓｕｓ疑預早收風提前出貨套現約１﹒５億元。股價急挫

後的騰訊隨即大幅擴大每日回購量。



騰訊出貨套現殃及池魚，微盟今日股價重挫四成，收報１﹒８８元；微盟集團回應股價大跌

指，騰訊減持是出於對投資組合的主動審視和優化，並不會對雙方業務關係產生實質性影響。至

於同樣遭減持的優必選則跌一成，報４６﹒２５元；連帶騰訊也捱沽，今日收跌１％，報

３３９﹒６元。



＊中國版樂高首掛，升幅縮水仍收獲豐富＊



被稱「中國版樂高」的大熱新股－－布魯可（００３２５）今日掛牌，收報８５元，較招股

價６０﹒３５元高出４０﹒８％，一手３００股，不考慮交易費用，每手帳面賺７３９５元。雖

然錄四成收市升幅，仍較最高價１０９﹒９元、升幅８２％，縮水一半，但依然可以說是近期收

穫豐富的新股。



布魯可公開發售部分超購近６０００倍，是港股史上歷史第三名「超購王」。布魯可董事長

及首席執行官朱偉松在上市致辭時稱，公司將繼續加大研發投入，與合作夥伴共同推動行業創新

與發展。他指，在港上市可吸引更多優秀人才加盟，進一步拓展全球市場。



炒ＩＰ概念近期熱門，泡泡瑪特（０９９９２）在去年１２月升上９６﹒９元的高位，近期

有所回吐，今日收跌近２％，報８５元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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