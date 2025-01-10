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AH股新聞

10/01/2025 10:38

《Ａ股焦點》嶺南控股、廣百股份董事長同日辭職，嶺南跌廣百升

　　《經濟通通訊社１０日專訊》１月９日晚，旅遊酒店企業－－嶺南控股
（深：０００５２４）、百貨零售企業－－廣百股份（深：００２１８７）均發布公告稱，收到
公司董事長及多位高管提交的書面辭職報告。
　
　　嶺南控股公告顯示，董事會於１月９日收到公司董事長李峰、董事羅楓、董事兼總經理（總
裁）陳白羽、董事馮峰提交的書面辭職報告。根據公開披露的公司管理層介紹，李峰、羅楓及陳
白羽同為２０２３年１１月９日任命的高管層。
　
　　同日，廣百股份公告顯示，公司董事會於近日收到董事長王暉、董事李福良、副總經理鍾勇
和謝安賢提交的書面辭職報告。其中，李福良辭任公司董事後將繼續擔任公司副總經理職務。
　
　　值得注意的是，李峰、王暉分別辭任前述上市公司董事長職務後，仍擔任廣州嶺南商旅投資
集團有限公司領導職務，而廣州嶺南商旅投資集團擁有嶺南控股、廣百股份２家主板上市公司及
廣百展貿１家新三板公司。
　
　　嶺南控股２０２４年１２月１６日股價盤中觸高１２﹒０６元（人民幣．下同），創一年以
來新高，隨後一路下挫，今日低開低走，現跌１﹒１％，報９﹒０２元。
　
　　在１月２日－１月８日這５個交易日中，廣百股份累計斬獲３個漲停板，今日高開高走，現
升２﹒６６％，報７﹒７２元。（ｊｑ）

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