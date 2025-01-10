《神州基金》中國公募基金２０２４年扭虧，惟獲利規模較小

《經濟通通訊社１０日專訊》已連虧兩年的中國公募基金，終於在２０２４年扭虧為盈。

Ｗｉｎｄ數據顯示，２０２４年有８５％的公募基金在年內取得正收益。雖然數量多，但獲利規

模較小，持有人的獲得感並不明顯。



其中，權益類公募基金在２０２４年扭虧為盈，但收益率跑輸主要股指。股票型基金

２０２４年全年平均業績８﹒８２％，中位數為９﹒７８％；混合型基金年均收益為３﹒６６％

，中位數為４﹒１５％。其中，超七成的權益類基金在２０２４年取得正收益。



在取得正收益的權益類基金中，收益率在１０％以下的最多，佔比達到４２﹒３７％；收益

率在１０％至２０％的有２１﹒５８％。這些基金取得正收益，不少都與２０２４年三季度之後

Ａ股市場的特殊行情有較大關係。



從２０２４年的新發基金看，多以債券型基金為主，佔比超七成；主動權益類基金新發規模

僅有２２４億元（人民幣．下同），佔比不到２％。截至２０２４年三季度末，指數型基金持有

Ａ股市值達３﹒１６萬億元，而同期主動權益基金持有Ａ股市值為２﹒８９萬億元；這也是被動

型基金持有Ａ股市值首次超過主動型基金。



截至２０２４年末，中國公募基金資產規模接近３２萬億元，存續產品共１２３５９隻。從

類型來看，仍以貨幣基金（佔比４０﹒８５％）和債券型基金（佔比３２﹒５７％）內主，合計

佔比超七成；股票型基金和混合型基金合計佔比為２３﹒７６％，雖然較２０２３年的

２３﹒０５％微增，但仍處於歷史偏低水平。（ｌｃ）

