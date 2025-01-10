【大國博弈】雷蒙多稱下周敲定涉及中國軟硬件汽車禁令

《經濟通通訊社１０日專訊》據《路透》報道，美國商務部長雷蒙多（Ｇｉｎａ

Ｒａｉｍｏｎｄｏ）表示，拜登政府計劃下周敲定對配備中國汽車軟件及硬件的進口車實施限制

措施。



美國商務部去年９月以國家安全考慮為由，提議對接連了中國軟件及硬件的聯網汽車，採取

限制其於美國公路上使用的措施。此舉將基本上禁止中國汽車和卡車進入美國市場。未來幾年，

全球主要汽車製造商將不得不從在美銷售的汽車中移除關鍵的中國軟件和硬件。９月發布的提案

顯示，軟件禁令將在２０２７年生效，硬件禁令２０２９年生效。



雷蒙多稱，在聽取了業界意見後，商務部很快將公布政策實施細則。根據美國官方網頁，白

宮周二（７日）已經批准有關細則的最後版本內容。



＊主要汽車製造商冀延後禁令生效限期＊



成員包括通用、豐田、大眾及現代汽車的美國汽車創新聯盟，要求將有關限期至少再延長一

年。消費者權益組織則要求把限期延後兩年。



即將上任的當選總統特朗普希望阻止中國汽車進口，但他表示對中國汽車製造商在美國製造

汽車持開放態度。特朗普對《路透》表示：「我們將提供激勵措施，如果中國和其他國家想來這

里銷售汽車，他們將在這里建廠並僱傭我們的工人。」（ｒｙ）

