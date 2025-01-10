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AH股新聞

10/01/2025 11:36

【大國博弈】中國要求企業申報海外礦產，新增稀土等戰略資源

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國官方近日通知有關企業與單位，要求在「境外主要礦產資
源」，增加申報稀土、鈦礦、石墨等關鍵戰略資源，還新增「剩餘經濟可採儲量」等多項指標要
求報送。專家分析，特朗普上任美國總統後，這將為中國談判創造一個潛在工具。
　
　　中國商務部官網６日公告商務部、國家統計局、國家外匯局印發修訂「對外直接投資統計制
度」的通知，發文日期為２０２４年１２月２５日，要求收文企業與單位自元旦起執行。
　
　　據悉，本次新修訂內容包括：「境外主要礦產資源情況」年報表（ＦＤＩＮ７表）增加「所
屬礦業項目名稱」、「礦山剩餘服務年限」指標。需報送的金屬礦產新增稀土、鈦礦、鋯礦、鉭
礦；非金屬礦產新增晶質石墨、非晶質石墨、硼、螢石。
　
　　在「對外投資併購基本事項」月報表（ＦＤＩＹ３表）被併購企業（項目）行業類別如為「
採礦業」，新增「礦產資源種類」、「剩餘經濟可採儲量」指標。
　
　　《南華早報》９日引述加州大學洛杉磯分校安德森管理學院教授Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　
Ｔａｎｇ說，由於特朗普可能會繼續實施各種禁令並提高關稅，中國對關鍵材料的控制，將為中
方在特朗普上任後進行談判創造一個潛在工具。（ｊｑ）

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