《中國監管》湘財證券原總裁孫永祥因內幕交易，被罰１８４２萬

《經濟通通訊社１０日專訊》因內幕交易且違法行為情節嚴重，湘財證券原總裁孫永祥遭罰

沒１８４２﹒０９萬元人民幣，並被證券市場禁入５年。



１月９日晚間，重慶證監局公布的行政處罰書顯示，孫永祥存在四方面違法事實：一是知悉

相關未公開信息情況；二是利用未公開信息交易；三是明示、暗示他人利用未公開信息交易；四

是作為證券從業人員違規買賣股票。



重慶證監局指出，２０１８年４月２４日至２０２３年８月１９日，孫永祥先後擔任湘財證

券總裁、高級顧問。湘財證券２０２０年至２０２３年期間共有７個自營證券賬戶，２０２０年

１月１日至２０２３年８月１９日期間，孫永祥通過參與湘財證券自營證券賬戶投資決策，通過

「ＺＹ」微信群與同事溝通交流，通過聽取湘財證券自營部門副總經理黃某平工作匯報等多個渠

道，知悉湘財證券自營證券賬戶投資信息及湘財證券自營證券賬戶持倉及盈虧變化等情況。



根據孫永祥違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，重慶證監局決定合計共處責令孫

永祥依法處理非法持有的股票，沒收違法所得７２１﹒２９萬元人民幣，並處１１２１﹒００萬

元人民幣罰款。此外，對孫永祥採取５年證券市場禁入措施。（ｊｑ）

