《汽車新勢力》奇瑞汽車據報確認今年ＩＰＯ，未回應是否赴港上市

《經濟通通訊社１０日專訊》據內媒《藍鯨新聞》報道，奇瑞相關負責人今日表示，奇瑞汽

車在２０２５年會上市，具體信息會陸續公布。至於是否在衝擊港股ＩＰＯ，對方並未置評。



據《彭博》此前報道，奇瑞控股已聘請摩根大通、中金公司、廣發證券和華泰國際為奇瑞汽

車安排上市事宜，並尋求超過１０００億元人民幣估值，ＩＰＯ或在今年第二或第三季進行。



另據內媒《經濟觀察網》報道，奇瑞汽車母公司－－奇瑞控股近期獲得一筆股權融資，或為

前者ＩＰＯ鋪路。此次股權融資的投資方為青島城投集團、ＩＤＧ資本、火眼投資。對於奇瑞控

股最新的股權融資與奇瑞汽車ＩＰＯ計劃有何關聯，奇瑞方面並未公開回應。



據了解，奇瑞汽車是中國最後幾家未上市的汽車製造商之一，也是中國最大的汽車出口商之

一，並且是奇瑞控股最重要資產。奇瑞控股同時從事金融服務和房地產等其他業務。



２０２４年，奇瑞銷售汽車２６０﹒３９萬輛，同比增長３８﹒４％，創造了年銷量的歷史

新高。其中，出口超１１４萬輛，同比增長２１﹒４％，創造中國車企出口新紀錄，並連續２２

年位居中國品牌乘用車出口第一。（ｊｑ）

