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AH股新聞

10/01/2025 18:00

《中國要聞》網信辦：網絡平台應顯著展示帳號所屬ＭＣＮ機構

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據微信公眾號「網信中國」消息，為規範ＭＣＮ機構互聯網信
息內容相關業務活動，營造清朗網絡空間，國家互聯網信息辦公室起草了《網絡信息內容多渠道
分發服務機構相關業務活動管理規定（草案稿）》，現向社會公開徵求意見。
　
＊ＭＣＮ機構從事表演、節目等應取得相關從業資格或服務資質＊
　
　　草案指出，本規定所稱網絡信息內容多渠道分發服務機構（ＭＣＮ機構）是指在網絡信息內
容服務平台入駐，為網絡信息內容生產者提供策劃、製作、營銷、經紀等相關服務的機構。網絡
信息內容多渠道分發服務機構從事表演、節目等活動的，應當依法依規取得相關從業資格或服務
資質。網絡信息內容服務平台應當根據網絡信息內容多渠道分發服務機構合規情況、旗下帳號數
量及其粉絲總數量等指標維度，建立分級管理制度，並採取相應管理措施防範信息內容風險。
　
　　草案提到，網絡信息內容多渠道分發服務機構不得違規操縱旗下網絡帳號，不得以任何形式
允許第三方違規使用其後台管理帳號或旗下網絡帳號。此外，網絡信息內容服務平台應當以顯著
方式，在網絡帳號信息頁面展示該帳號所屬網絡信息內容多渠道分發服務機構名稱。（ｊｑ）

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