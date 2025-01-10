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AH股新聞

10/01/2025 09:31

《Ａ股行情》滬綜指近平開，人行暫停買國債，美國科技圍堵再出招

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國債市連續快速調整之際，人民銀行今日公告，１月起階段
性暫停在公開市場買入國債，料將進一步加大市場對流動性的謹慎心態，施壓債市。滬深股市今
早個別發展，滬綜指高開０﹒０１％，報３２１１﹒７１點，深成指低開０﹒１８％，創業板指
也低開０﹒２％。
　
　　人行公告稱鑒於近期政府債券市場持續供不應求，決定暫停公開市場國債買入操作，後續將
視國債市場供求狀況擇機恢復。另外，今日進行４５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開
市場有１９３億元逆回購到期，即今日淨回籠１４８億元。本周人行共進行３０９億元７天期逆
回購，對沖２９０９億元逆回購到期，即全周收水２６００億元。
　
　　外圍風險因素趨增，即將卸任的美國總統拜登計劃對ＡＩ芯片出口實施三級制限制，以阻止
先進技術落入中國和俄羅斯手中。國產替代預期下，盤初半導體股造好。外電報道指，美國希望
在國家和企業層面上限制ＡＩ芯片的銷售，目的是將ＡＩ開發集中在友好國家，並讓全球各地的
企業與美國標準保持一致。
　　
　　此外，美國據報將於下周敲定針對中國汽車零組件的規定。當局去年９月建議禁止關鍵的中
國軟硬件在美國道路上行駛的連網汽車上使用，意味禁止中國汽車和卡車進入美國市場。白宮據
悉周二（７日）已經通過禁令最終細則。（ｒｙ）

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