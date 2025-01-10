《Ａ股行情》人行降溫債市，滬指收跌１﹒３％穿三千二，連跌兩周

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行今早在Ａ股開市前公告，鑒於近期政府債券市場持續

供不應求，決定１月起暫停開展公開市場國債買入操作。人行此舉釋放債市調控加碼信號，亦兼

顧人民幣匯率貶壓考量；不過市場分析認為經濟基本面疲弱預期難有明顯改觀，料仍難撼債牛大

勢。



滬深股市今日再走低，尾盤跳水，滬指收跌１﹒３３％，報３１６８﹒５２點，再次失守

３２００點，全周挫１﹒３４％，連跌兩周，只是跌幅較上周５﹒５５％明顯收窄。深成指今日

收跌１﹒８％，創業板指軟１﹒７６％，前者同樣屬連跌兩周。兩市全天成交約１﹒１５萬億元

（人民幣．下同），較上個交易日增量３６３億元或３﹒３％。



本周市場一直受外圍不利因素擾動，先有美國國防部將騰訊（００７００）、寧德時代

（深：３００７５０）等多家行業龍頭列入「中國軍事企業」名單，後有美國商務部宣布將對配

備中國汽車軟硬件的進口車實施限制措施，再有消息稱拜登政府將對高端芯片作出新的出口限制

，以打壓中國等非盟友國ＡＩ芯片發展。相關個股及行業板塊隨之起起伏伏，今日半導體股在國

產替代預期下一度拉漲，惟最終隨大市回落，收跌０﹒８％。



此外，國家統計局昨公布去年１２月ＣＰＩ同比增速放緩至九個月低點，全年ＣＰＩ同比僅

升０﹒２％，遠低於３％的政府年度目標。數據均顯示通縮壓力持續存在，有分析師預計今年通

脹將繼續保持低位，降準降息可期。



經濟基本面表現疲弱，「債牛」火爆勢頭不減，人行終祭出暫停購買國債大招，為債市降溫

。業內人士指出，匯率擾動下後期亦不排除人行繼續干預債市走強節奏，同時降息節奏或因此放

緩，但春節前降準落地的預期仍難消除，債市走強的基礎猶在，未來債牛大勢逆轉仍要看經濟基

本面臉色。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７３２﹒４８ －１﹒２５

上證綜合指數 ３１６８﹒５２ －１﹒３３ ４６５９﹒３９

上證Ａ股指數 ３３２１﹒１０ －１﹒３３

深證成份指數 ９７９５﹒９４ －１﹒８０ ６８２３﹒３５

深圳創業板指數 １９７５﹒３０ －１﹒７６

上證Ｂ股指數 ２５６﹒２５ －０﹒９４ １﹒２９

深證Ｂ股指數 １１７９﹒１５ －０﹒８２ ０﹒３６

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