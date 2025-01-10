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AH股新聞

10/01/2025 15:07

《Ａ股行情》人行降溫債市，滬指收跌１﹒３％穿三千二，連跌兩周

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行今早在Ａ股開市前公告，鑒於近期政府債券市場持續
供不應求，決定１月起暫停開展公開市場國債買入操作。人行此舉釋放債市調控加碼信號，亦兼
顧人民幣匯率貶壓考量；不過市場分析認為經濟基本面疲弱預期難有明顯改觀，料仍難撼債牛大
勢。
　
　　滬深股市今日再走低，尾盤跳水，滬指收跌１﹒３３％，報３１６８﹒５２點，再次失守
３２００點，全周挫１﹒３４％，連跌兩周，只是跌幅較上周５﹒５５％明顯收窄。深成指今日
收跌１﹒８％，創業板指軟１﹒７６％，前者同樣屬連跌兩周。兩市全天成交約１﹒１５萬億元
（人民幣．下同），較上個交易日增量３６３億元或３﹒３％。
　
　　本周市場一直受外圍不利因素擾動，先有美國國防部將騰訊（００７００）、寧德時代
（深：３００７５０）等多家行業龍頭列入「中國軍事企業」名單，後有美國商務部宣布將對配
備中國汽車軟硬件的進口車實施限制措施，再有消息稱拜登政府將對高端芯片作出新的出口限制
，以打壓中國等非盟友國ＡＩ芯片發展。相關個股及行業板塊隨之起起伏伏，今日半導體股在國
產替代預期下一度拉漲，惟最終隨大市回落，收跌０﹒８％。
　
　　此外，國家統計局昨公布去年１２月ＣＰＩ同比增速放緩至九個月低點，全年ＣＰＩ同比僅
升０﹒２％，遠低於３％的政府年度目標。數據均顯示通縮壓力持續存在，有分析師預計今年通
脹將繼續保持低位，降準降息可期。
　
　　經濟基本面表現疲弱，「債牛」火爆勢頭不減，人行終祭出暫停購買國債大招，為債市降溫
。業內人士指出，匯率擾動下後期亦不排除人行繼續干預債市走強節奏，同時降息節奏或因此放
緩，但春節前降準落地的預期仍難消除，債市走強的基礎猶在，未來債牛大勢逆轉仍要看經濟基
本面臉色。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７３２﹒４８　－１﹒２５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１６８﹒５２　－１﹒３３　　　　４６５９﹒３９　　
　　上證Ａ股指數　　３３２１﹒１０　－１﹒３３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９７９５﹒９４　－１﹒８０　　　　６８２３﹒３５　　
　　深圳創業板指數　１９７５﹒３０　－１﹒７６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５６﹒２５　　－０﹒９４　　　　　１﹒２９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１７９﹒１５　－０﹒８２　　　　　０﹒３６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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