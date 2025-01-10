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AH股新聞

10/01/2025 09:24

【人行操作】人行４５億逆回購利率持平，全周收水２６００億

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，今日進行４５億元（人民幣．下同）７天期逆
回購，中標利率持平１﹒５％。
　
　　公開市場今日有１９３億元逆回購到期，即今日淨回籠１４８億元。
　
　　此外，人民銀行公布，鑒於近期政府債券市場持續供不應求，決定２０２５年１月起暫停開
展公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供求狀況擇機恢復。
　
　　本周人行共進行３０９億元７天期逆回購，對沖２９０９億元逆回購到期，即全周收水
２６００億元。（ｊｑ）

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