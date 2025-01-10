《大灣區》廣州地鐵「棺材出入口」承建商處罰景觀設計師等４人

《經濟通通訊社１０日專訊》廣州地鐵花地灣站翻新中的Ｄ出入口近日因造型酷似「棺材」

而引發關注，爭議部分已被連夜被拆除。據《澎湃新聞》報道，近日網絡流傳一份名為《關於花

地灣地鐵口改造事件的通報批評》的文件，該文件由廣州市萬溪企業管理有限公司於２０２４年

１２月３１日發出。報道指，澎湃新聞採訪了解，上述文件屬實。



此前廣州地鐵工作人員曾解釋，該出入口設計靈感來自木棉花花瓣，但有知情人士稱，出來

的效果與最初的設計方案及顏色都有不小差異。文件內容則顯示，２０２４年１２月３０日上午

，由萬溪公司參與改造的花地灣站出入口因造型設計問題引發廣泛網絡輿情討論，造成不良社會

影響。經調查反思，今次事件暴露出公司有關工作團隊細節把控不認真不嚴謹、對產品融入在地

文化敏感度不足等問題。經公司研究決定，對項目景觀設計師等４人給予通報批評、降級等處理

；對項目設計單位上海廣畝景觀設計有限公司，立即停止合作並永不再予以合作。



廣州市萬溪企業管理有限公司原為萬科（０２２０２）（深：０００００２）全資子公司，

萬科於２０２０年以７０﹒４億元人民幣將該公司５０％股權轉讓予戰略投資者。交易完成後，

該公司變更為萬科持股５０％的合營公司。（ｓｌ）

