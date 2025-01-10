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AH股新聞

10/01/2025 11:18

【暫停買債】人行暫停買國債，市場料影響短暫難遏債牛大勢

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行今日重錘出擊，宣布暫停公開市場國債買入，引發流
動性謹慎預期，令債市直接承壓暴跌。中國債市收益率今日快速向上，超長債領漲，３０年國債
收益率一度升５﹒５個基點，１０年國債一度升４﹒５個基點；不過隨後收益率升幅收窄。國債
期貨開盤直線下挫，３０年主力合約一度大跌近０﹒９％，隨後跌幅收斂。
　
　　交易人士表示，人行暫停國債買入只是短期影響下債市走強的節奏，經濟基本面疲弱大勢下
，中長期債牛大勢仍難遏制。
　
　　上海一券商交易員表示，「收流動性了，央媽終於出鐵拳暴打了，不聽話的孩子惹怒了央媽
，直接上大棒」。不過他亦稱，隨後就有機構抓住「每調買機」（每次調整都是買入機會），令
收益率漲幅很快回去了。
　
　　上海一基金交易員亦稱，人行此舉對市場短期有衝擊，但是中長期來說，機構覺得債市收益
率還是會下跌，「央行只是在節奏上控制一下」。
　
　　去年底，中國時隔１４年後重提「適度寬鬆」貨幣政策，市場對今年政策空間抱有很高期待
，債市收益率屢刷新低。人行主管媒體《金融時報》昨晚發文稱，要避免對適度寬鬆貨幣政策的
過度解讀；當前市場對於貨幣寬鬆有「搶跑」之嫌，透支了貨幣適度寬鬆的利好。（ｓｌ）

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