【暫停買債】人行暫停買國債，市場料影響短暫難遏債牛大勢

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行今日重錘出擊，宣布暫停公開市場國債買入，引發流

動性謹慎預期，令債市直接承壓暴跌。中國債市收益率今日快速向上，超長債領漲，３０年國債

收益率一度升５﹒５個基點，１０年國債一度升４﹒５個基點；不過隨後收益率升幅收窄。國債

期貨開盤直線下挫，３０年主力合約一度大跌近０﹒９％，隨後跌幅收斂。



交易人士表示，人行暫停國債買入只是短期影響下債市走強的節奏，經濟基本面疲弱大勢下

，中長期債牛大勢仍難遏制。



上海一券商交易員表示，「收流動性了，央媽終於出鐵拳暴打了，不聽話的孩子惹怒了央媽

，直接上大棒」。不過他亦稱，隨後就有機構抓住「每調買機」（每次調整都是買入機會），令

收益率漲幅很快回去了。



上海一基金交易員亦稱，人行此舉對市場短期有衝擊，但是中長期來說，機構覺得債市收益

率還是會下跌，「央行只是在節奏上控制一下」。



去年底，中國時隔１４年後重提「適度寬鬆」貨幣政策，市場對今年政策空間抱有很高期待

，債市收益率屢刷新低。人行主管媒體《金融時報》昨晚發文稱，要避免對適度寬鬆貨幣政策的

過度解讀；當前市場對於貨幣寬鬆有「搶跑」之嫌，透支了貨幣適度寬鬆的利好。（ｓｌ）

