《中國要聞》王星今晚搭機回國，泰警稱會對其他類似案件提供協助

《經濟通通訊社１０日專訊》據《央視新聞》報道，中國男演員王星將於今晚搭機返回中國

。



另據《新華社》報道，泰國國家警察總署督察長塔查猜表示，初步調查確認，王星為人口販

運受害者。對於其他潛在類似案件，塔查猜稱，如果有人求助，泰方會根據法律程序提供協助，

但有些案件複雜性較高，比如中途換車、換人、改變方向等情況，追蹤工作會變得更困難。



＊泰國警方籲加強國際合作防止類似事件發生＊



塔查猜又稱，泰方認為應加強國際合作，聯合開展宣傳教育，避免民眾在不知情的情況下成

為人口販運受害者，「下周我們會召開緊急會議，討論如何防止類似事件發生，例如制定措施防

止受騙者通過泰國前往第三國」。



據塔查猜透露，調查結果顯示，王星收到工作邀約來到泰國，乘坐「工作邀約方」安排的車

輛從曼谷素萬那普機場出發，途中拍攝了照片和地標並傳給在中國的親屬。據王星稱，直到穿過

河流進入緬甸鄉村，發現環境非常簡陋、沒有娛樂設施，才意識到自己可能被騙。泰方在接到中

方求助後，動用監控錄像、電話記錄等技術手段，追蹤王星位置。案件調查進展較快是因為王星

從素萬那普機場出發後，中途基本沒有停留，所乘車輛非常明確地直奔邊境，使得追蹤工作可以

非常迅速地展開，「我們發現他越過邊境的具體地點，隨後找到司機，從而獲得確切信息」。



塔查猜提醒赴泰中國訪客應警惕聲稱去鄰國工作的邀約，尤其是經過泰國到鄰近的第三國，

以免落入詐騙集團手中。（ｓｌ）

