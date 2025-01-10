《神州金融》金監總局要求人身險預定利率掛勾市場利率及動態調整

《經濟通通訊社１０日專訊》據《財聯社》報道，金融監管總局今日向保險業內下發了《關

於建立預定利率與市場利率掛勾及動態調整機制有關事項的通知》，提出要建立預定利率與市場

利率掛勾及動態調整機制，引導公司強化資產負債聯動，科學審慎定價。



當中包括：中國保險行業協會定期組織人身保險業責任準備金評估利率專家諮詢委員會成員

召開會議，結合５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）、５年期定期存款利率、１０年期國債

收益率等市場利率變化和行業資產負債管理情況，研究人身保險產品預定利率有關事項，每季度

發布預定利率研究值。



《通知》要求，各公司要加強趨勢性分析和前瞻性研判，動態調整本公司普通型人身保險、

分紅型人身保險預定利率最高值和萬能型人身保險最低保證利率最高值。



稍早《上海證券報》報道，中國保險行業協會今日組織召開人身保險業責任準備金評估利率

專家諮詢委員會例會，會上業內專家就人身保險產品預定利率表示，當前普通型人身保險產品預

定利率研究值為２﹒３４％。



此前《２１世紀經濟報道》亦報道，人身險產品預定利率的定價機制相關文件或近期出台，

業內預期二季度人身險產品預定利率有所下調。新備案的普通型保險產品預定利率上限預計從

２﹒５％降至２﹒０％；新備案的分紅型保險產品預定利率上限預計從２﹒０％下調為１﹒５％

；新備案的萬能型保險產品最低保證利率上限預計從１﹒５％降至１％。（ｓｌ）

