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AH股新聞

10/01/2025 16:21

《提振Ａ股》官媒：要有效防範打擊股市「小作文」，需追根溯源

　　《經濟通通訊社１０日專訊》《人民日報》今日在Ａ股盤後發表題為《對編造、傳播股市謠
言堅決說不》的評論文章，強調資本市場是一個「信息＋信心」的市場，不實謠言、帶節奏的「
小作文」會嚴重誤導投資者的判斷，扭曲資本市場價格信號，影響資本市場功能發揮，極大損害
投資者的合法權益。打擊資本市場謠言，及時懲治至關重要，有效防範也同樣關鍵。
　
　　文章指，近日中證監已澄清，網上流傳的「監管部門指導上市公司１月１５號之前釋放全部
利空」等消息都是謠言，已依法追查消息來源，並將依法嚴厲打擊編造、傳播股市謠言的行為，
持續淨化資本市場信息傳播環境。
　
　　文章認為，更精準有效地防範打擊資本市場謠言，有必要「追根溯源」。一篇篇「股市小作
文」的誕生，絕非只是惡搞，背後是「無利不起早」，有的甚至已經形成了非法的利益產業鏈。
　
　　文章又指出，加強監管、嚴厲打擊不是「一刀切」，還要進一步鼓勵相關信息傳播者在合法
合規前提下，充分發揮貼近性等優勢，製造傳播優質財經科普內容，從根本上壓縮非法信息的網
絡傳播空間，共同營造一個更加清朗的資本市場信息傳播環境。（ｓｌ）

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