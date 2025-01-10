《Ａ股焦點》傳茅台冰淇淋多地閉店今年停產，茅台：主動收縮業務

《經濟通通訊社１０日專訊》紅極一時的茅台雪糕跌落神壇。貴州茅台

（滬：６００５１９）２０２２年推出的茅台冰淇淋盛傳將於今年停產，南京、武漢、成都等地

茅台冰淇淋店關門，廣州市場的茅台冰淇淋團隊更傳已經解散，相關人員被清退。



內媒《九派新聞》報道指，一名獲授權的線上冰淇淋經銷商確認茅台冰淇淋停產。內地餐飲

產業媒體《紅餐網》表示，茅台冰淇淋官方小程序「ｉＭＯＵＴＡＩ」已經無法在微信小程序界

面搜索到，而茅台官方推出的「ｉ茅台」小程序及Ａｐｐ也均無法查詢茅台冰淇淋店的信息。



針對近日多地茅台冰淇淋門店閉店的市場消息，《中證金牛座》引述貴州茅台相關負責人表

示，茅台冰淇淋在培育年輕消費群體上已經取得了一定成效。當下，對於冰淇淋業務，公司在戰

略上選擇主動收縮。



貴州茅台股價今日收跌０﹒６％，報１４３６元人民幣。



據《紅餐網》報道，大眾點評顯示，截至１月８日，廣州有５家ｉＭＯＵＴＡＩ茅台冰淇淋

店仍在營業。該網記者走訪廣州越秀區東山口茅台冰淇淋店發現，該店已經沒有售賣茅台冰淇淋

產品，而是在賣茅台文創產品。



《東方財經》則指，於１月８日走訪發現，某一線城市兩家茅台冰淇淋店已經閉店。報道還

引述貴陽一茅台冰淇淋旗艦店店員稱，不清楚冰淇淋具體供應狀況，但目前自己手上的現貨是去

年５月底生產的，「現在全國最新的都是這個日期，以後的是否會繼續生產冰淇淋說不好，還得

看集團的計劃」。（ｓｌ）

