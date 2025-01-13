【大國博弈】中美貿易去年增４﹒９％，一帶一路外貿比重首超五成

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署副署長王令浚在國新辦新聞發布

會上表示，２０２４年中國外貿取得了總量、增量、質量「三量」齊升的成績。從總量看，全年

進出口總值達到４３﹒８５萬億元（人民幣．下同），同比增長５％，連續跨過４２、４３兩個

萬億級大關，規模再創歷史新高。從增量看，２０２４年外貿增長規模達到了２﹒１萬億元，相

當於一個中等國家一年的外貿總量。從質量看，進出口產品結構不斷優化升級，高技術產品增勢

良好，自主品牌出口創歷史新高，跨境電商等新型貿易業態蓬勃發展。



＊歐盟是中國機電產品第一大出口市場＊



去年，中國對歐盟、美國等傳統市場保持增勢。中美貿易增長４﹒９％，與中國貿易整體增

速５％基本持平。進出口規模４８９７７億元人民幣，出口３７３３７億元，增６﹒１％，進口

１１，６４０﹒６億元，增１﹒２％。



歐盟是中國消費品第一大進口來源地，也是中國機電產品第一大出口市場，２０２４年雙邊

貿易增長１﹒６％，其中對法國、西班牙、匈牙利分別增長２％、４﹒５％、１２﹒９％。



中國對共建國家進出口增長６﹒４％，佔中國進出口總值的５０﹒３％，其中出口、進口分

別增長９﹒６％、２﹒７％。大部分貿易量來自於東盟等新興市場，對中國外貿市場的貢獻率近

６成，成為推動中國外貿增長的重要力量。

