《駐京專電》海關：外貿穩增長面臨嚴峻挑戰，唯支撐因素仍穩固

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署副署長王令浚在國新辦發布會表

示，當前，外部環境更加複雜，不確定、不穩定因素增多，地緣政治、單邊主義和保護主義影響

上升，外貿穩增長面臨嚴峻挑戰。同時，主要國際經濟組織預測今年全球貨物貿易將保持增長，

中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大的基本面沒有變，推動外貿高質量發展的支撐因素依

然穩固。



＊回應「搶出口」，貿易保護主義或升級等因素形成擾動＊



有觀點表示，近期出口增速強於季節性，主要是受「搶出口」效應影響，呂大良表示，關於

近期的出口增速有所提速。去年四季度出口增長９﹒２％，較前三季度加快了２﹒９個百分點。

這既是長期向好趨勢的延續，更是政策落地顯效的體現。特別是９月２６日中央政治局會議出台

一攬子增量政策和存量政策協同發力，政策效應不斷釋放，對出口形成了更有力的支撐。



同時，這裏也有一些企業調整出口節奏的因素。據企業反映，去年９月台風過後的船隊排期

順延、今年春節假期比去年提前、以及貿易保護主義可能升級等這些因素，都對正常的生產經營

活動形成了一些擾動。

