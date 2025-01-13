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AH股新聞

13/01/2025 12:43

《駐京專電》去年下半年進口弱於出口，海關總署：多方因素的結果

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》對於「去年下半年進口弱於出口」，海關
總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，是多方面因素共同作用的結果。其中，受國際大
宗商品價格影響比較明顯，去年下半年，大宗商品進口價格出現了不同程度的下跌，像原油、鐵
礦砂分別下跌了９％和１６﹒７％，這些都會體現到進口的增速上。此外，一些國家將經貿問題
政治化，濫用出口管制措施，無端限制一些產品對華出口，否則我們會進口得更多。
　
＊去年跨境電商進出口２﹒６３萬億元，增１１％＊
　
　　此外，初步統計，２０２４年，數字貿易蓬勃發展，中國跨境電商進出口２﹒６３萬億元（
人民幣．下同），增長１０﹒８％。按照國際分類，數字貿易分為數字訂購貿易和數字交付貿易
，海關監管的主要是數字訂購貿易，也就是大家常說的跨境電商。
　
　　２０２４年，綜合保稅區合計進出口６﹒７萬億元，增長４﹒７％。自由貿易試驗區有效發
揮改革開放綜合試驗平台作用，合計進出口８﹒４５萬億元，增長１０﹒３％。海南自由貿易港
建設穩步推進，全年進出口２７７６﹒５億元，增長２０％。橫琴粵澳深度合作區實施分線管理
政策以來，在「一線」橫琴口岸，可以說是車水馬龍、川流不息，有效推動了「琴澳一體化」。

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