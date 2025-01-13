【傾力救市】商務部：今年重點八方面工作，推進提振消費專項行動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》全國商務工作會議１１日至１２日在北京

召開，提出２０２５年重點做好八方面工作，包括推進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品

以舊換新；全力以赴穩外貿，促進吸引外資穩存量擴增量。



商務部部長王文濤在會上作工作報告，，強調要全面推進商務領域各項改革發展任務，推進

「十五五」規劃編制工作。同時，要做好歲末年初安全生產、市場保供等各項工作。



２０２５年重點工作包括：一是推進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品以舊換新。創

新多元化消費場景，擴大服務消費，發展數字消費，加快構建高標準市場體系，完善現代商貿流

通體系。



二是全力以赴穩外貿，推動貿易高質量發展。加快培育外貿新動能，拓展跨境電商，發展綠

色貿易，推動貿易數字化。多措並舉支持企業開拓多元化國際市場。積極擴大進口。創新提升服

務貿易，創新發展數字貿易。



三是促進吸引外資穩存量擴增量，營造一流營商環境。有序擴大自主開放和單邊開放，持續

打造「投資中國」品牌，發揮國家級經開區引資載體效應，強化外資企業服務保障。



四是主動對接國際高標準經貿規則，高水平建設開放平台。推動自貿試驗區提質增效和擴大

改革任務授權，優化開放平台功能，推動展會質效提升。



五是推動產業鏈供應鏈國際合作，提升對外投資合作質量水平。深化對外投資管理體制改革

，完善海外綜合服務體系。



六是加強務實經貿合作，推動高質量共建「一帶一路」走深走實。完善經貿合作機制，深化

「絲路電商」合作，統籌推進標志性工程和「小而美」民生項目，統籌傳統領域和新興領域合作

。



七是積極參與全球經濟治理，加強多雙邊區域經貿合作。全面參與世貿組織改革，擴大面向

全球的高標準自貿區網絡，深化雙邊經貿關系。



八是防範化解重大風險，堅決維護國家安全。

