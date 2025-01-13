【傾力救市】金監總局：今年六大任務，推進金融開放引導資金入市

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家金監總局召開監管工作會議，部署今

年６項重點任務，會議提出引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發展；要求以更高標準、

更大力度推進金融高水平對外開放。擴大制度型開放，鞏固提升香港國際金融中心地位，支持上

海國際金融中心建設。金融監管總局局長李雲澤出席會議並講話。



會議要求，要以更高站位、更強擔當、更實舉措，狠抓年度重點目標任務落地落實。一是加

快推進中小金融機構改革化險。堅持上下統籌、分工包案、凝聚合力，全力處置高風險機構，促

進治理重塑、管理重構、業務重組。



＊加快推進城市房地產融資協調機制擴圍增效＊



二是有效防範化解重點領域金融風險。加快推進城市房地產融資協調機制擴圍增效，支持構

建房地產發展新模式。積極配合防範化解地方政府債務風險。嚴密防範和打擊非法金融活動。



三是切實提高銀行業保險業高質量發展能力。督促銀行保險機構強化資產負債聯動管理，苦

練內功、降本增效，著力夯實可持續發展基礎。



四是堅持問題導向不斷增強監管質效。加快推動重要立法修法工作。進一步規範監管執法。

持續提升監管能力，加強風險監測預警，做實差異化監管。



＊助力實施消費提振行動，有效滿足企業融資需求＊



五是全力推動經濟運行向上向好。深入做好金融「五篇大文章」。支持全方位擴內需，助力

實施消費提振行動，高效服務「兩重」「兩新」。引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發

展。積極服務發展新質生產力，完善投早、投小、投長期、投硬科技的支持政策。推動支持小微

企業融資協調工作機制落地落細落實，有效滿足企業融資需求。提升跨境貿易綜合金融服務質效

，助力穩外資穩外貿。加快補齊養老第三支柱短板，持續推動健全多方參與的巨災保險保障體系

。



六是以更高標準、更大力度推進金融高水平對外開放。擴大制度型開放，鞏固提升香港國際

金融中心地位，支持上海國際金融中心建設。

