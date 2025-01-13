何立峰晤英國財相，拓展財金合作，為發展穩定互惠關係提供動力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院副總理何立峰１１日與英國財相李

韻晴（Ｒａｃｈｅｌ Ｒｅｅｖｅｓ）在北京共同主持第１１次中英經濟財金對話，是相隔六年

的中英政府再度舉行經濟財金對話。



何立峰表示，中方願同英方一道，落實兩國領導人達成的重要共識，秉持戰略夥伴定位，

加強溝通對話，進一步拓展經濟財金合作，為發展穩定互惠的中英關係提供更多動力。



李韻晴表示，英方願與中方加強經濟財金領域務實合作，發展連貫、持久、相互尊重的英中

關係。



對話期間，雙方達成一系列互利共贏的成果和共識。何立峰和李韻晴共同出席了第４屆中英

金融服務高峰會。



＊韓正：中英重啟對話，為世界發出積極訊＊



國家副主席韓正１１日與李韻晴會面，韓正表示，中英兩國重啟對話，為世界發出積極訊號

，也順應各界期待；相信對話能夠進一步促進兩國經貿合作和發展，也為世界帶來信心和作為。

中國和英國同為世界主要經濟體和金融大國，雙方秉持戰略夥伴定位，加強經濟金融合作，對兩

國推動經濟增長、民生改善和綠色發展具有重要意義。中英經貿合作深入廣泛，前景廣闊。中方

願同英方繼續擴大開放交流，增進理解互信，深化互利合作，更好造福兩國、惠及世界。



李韻晴表示，英中時隔近６年重啟經濟財金對話意義重大。英方重視發展對華關系，願同中

方加強坦誠對話和互利互惠合作，促進各自國家經濟發展。她稱，在雙方意見一致的領域進行開

誠布公的對話很重要，在看法分歧的領域也是如此。



＊李韻晴：務實對華關係有助促進經濟增長＊



與韓正會面前，李韻晴到訪北京一家Ｂｒｏｍｐｔｏｎ單車店。她對記者表示，務實和可預

測的對華關係，將有助於促進經濟增長和貿易；而在１０月的預算中提出的財政規則不容妥協，

增長是本屆政府的首要任務，它將使英國變得更好；要為英國企業在世界各地的出口和貿易帶來

切實的好處。



當被問及英國是否會效仿美國和歐盟對中國電動汽車徵收關稅時，李韻晴說，會持續審視相

關問題，並根據英方的國家利益做出決定；積架（Ｊａｇｕａｒ）和積架路華（Ｊａｇｕａｒ

Ｌａｎｄ Ｒｏｖｅｒ）等英國汽車製造商向中國市場大量出口，當局希望幫助它們發展。



出席中英經濟財金對話會議後，李韻晴前往上海。英國財政部表示，李韻晴將討論金融服務

、貿易關係、以及在氣候變化等問題上合作的重要性。



Ｂｒｏｍｐｔｏｎ是英國著名自行車品牌。隨著中國騎車愛好者大軍日益壯大，部分人士願

意花大價錢購買高檔自行車，推動這個市場發展。Ｂｒｏｍｐｔｏｎ是高端可折疊自行車，一般

價格超１﹒３萬元人民幣，部分為長途旅行量身打造的高性能公路自行車起售價在１萬元左右。

