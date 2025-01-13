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AH股新聞

13/01/2025 10:35

《駐京專電》衛健委：近期流感高發期，惟未超過去年流行季水平

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家衛健委醫療應急司副司長高新強表示
，監測顯示，近期處於流感相對高發期，但未超過去年流行季的水平。全國發熱門診、急診患者
數量呈現一定上升的趨勢，但總體低於去年同期水平，未出現醫療資源明顯緊張的情況。
　
　　他續稱，為更好滿足群眾就醫需求，衛健委會同國家疾控局聯合有關部門，從去年１０月份
開始提早部署、每日監測、持續調度，在加強全國面上工作的同時做好重點省市的工作指導，動
員各地資源和力量，持續對相關醫院進行實地調研查看，確保診療服務平穩有序。
　
＊工信部：呼吸道疾病藥品總體上供給充足市場穩定＊
　
　　工信部消費品工業司副司長王孝洋表示，呼吸道疾病相關的藥品種類齊全，產能產量大，可
以滿足相關的需求。解熱鎮痛、抗生素、中藥、小分子抗病毒藥物等，總體上供給充足，市場穩
定。工信部將密切跟蹤流感等呼吸道疾病的發展態勢，強化部門聯動，加強生產監測和供需對接
，及時回應市場的需求。
　
　　王孝洋指出，當局指導電商平台加強動態調配，加大市場供應，充分發揮電商平台的配送優
勢，進一步提升藥物的可及性。電商平台的監測資料顯示，近一年來常用的國產呼吸道疾病治療
藥品都沒有出現過斷貨情況，平台供應十分穩定。

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