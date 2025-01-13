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AH股新聞

13/01/2025 12:43

《駐京專電》海關：積極主動擴大進口，今年進口增長空間還很大

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂
大良在國新辦發布會表示，今年的進口增長空間還是很大的。這不僅僅是因為中國市場容量大、
梯次多，蘊藏巨大潛力，更重要的是中國堅持積極主動擴大進口，與世界分享中國發展帶來的機
遇。到２０３０年，僅自發展中國家累計進口就有望超過８萬億美元。相信隨著國內需求全方位
擴大，自主開放、單邊開放有序擴大，中國大市場必將為世界提供更大機遇和更多選擇。
　
＊上月進口消費品１６７８億元，創２１個月新高＊
　
　　他表示，去年１２月，由於臨近元旦、春節，中國進口消費品１６７８﹒２億元（人民幣．
下同），創近２１個月新高，同比、環比分別增長３﹒９％和１４﹒４％。
　
　　２０２４年，中國進口１８﹒３９萬億元，增長２﹒３％。根據世界貿易組織公布的最新數
據，截至去年前三季度，中國進口增速高於全球１個百分點，預計全年繼續保持第二大進口國地
位。２０２４年，中國國內工業生產穩中有升，電子元件進口增長１０﹒１％，半導體製造設備
進口增長２１％，電腦零部件進口增長６２﹒６％。
　
　　從大宗商品看，用量來衡量，鐵礦砂進口量增長４﹒９％，天然氣進口量增長９﹒９％，煤
進口量增長１４﹒４％。同期，中國消費市場平穩增長，許多民生消費品進口需求較為旺盛，比
如服裝進口增長５﹒６％、水果增長８﹒６％、葡萄酒進口增長３８﹒８％。
　
　　從國際來看，２０２４年，中國自共建「一帶一路」國家進口９﹒８６萬億元，增長
２﹒７％，佔進口總值的５３﹒６％。去年１２月１日，中國給予所有已建交的最不發達國家
１００％稅目產品零關稅待遇，帶動當月自相關國家進口增長１８﹒１％，較前１１個月加快
５﹒８個百分點。

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