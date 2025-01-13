【大國博弈】貿易順差新高，海關：有國家濫用管制，限制對華出口

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》２０２４年中國貨物貿易進出口總值

４３﹒８５萬億元（人民幣．下同），規模創歷史新高，同比增長５％。其中，出口２５﹒４５

萬億元，增長７﹒１％；進口１８﹒３９萬億元，增長２﹒３％；貿易順差７﹒０６萬億元。以

美元計價，貿易順差９９２１﹒６億美元，創歷史新高。



＊王令浚：貿易順差佔ＧＤＰ的比重處合理區間＊



對於貿易差額是否會加劇貿易保護主義，海關總署副署長王令浚表示，中國不追求貿易順差

，具體的出口、進口規模和貿易差額是國際供需關係、產業分工、市場競爭等綜合因素的結果，

不是甚麼人為的。第二，中國的貿易順差佔ＧＤＰ的比重處於合理區間，相對於歷史高點已經明

顯降低，也低於世界上其他一些主要出口國家。第三，一些國家濫用出口管制，限制對中國的出

口，「我想進口甚至想進口更多，但你不讓我進，你卻對貿易順差過度焦慮，這本身就是自相矛

盾。」



他並表示，中國積極主動擴大進口，連續７年舉辦了中國國際進口博覽會，有序擴大單邊開

放，有序擴大市場准入，主動降低關稅水平，推動進口值不斷創歷史新高，讓更多國家、更多企

業共享了中國市場機遇和發展成果，也推動了中國貿易更加平衡的發展。

