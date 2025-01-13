  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

13/01/2025 12:39

【大國博弈】貿易順差新高，海關：有國家濫用管制，限制對華出口

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》２０２４年中國貨物貿易進出口總值
４３﹒８５萬億元（人民幣．下同），規模創歷史新高，同比增長５％。其中，出口２５﹒４５
萬億元，增長７﹒１％；進口１８﹒３９萬億元，增長２﹒３％；貿易順差７﹒０６萬億元。以
美元計價，貿易順差９９２１﹒６億美元，創歷史新高。
　
＊王令浚：貿易順差佔ＧＤＰ的比重處合理區間＊
　
　　對於貿易差額是否會加劇貿易保護主義，海關總署副署長王令浚表示，中國不追求貿易順差
，具體的出口、進口規模和貿易差額是國際供需關係、產業分工、市場競爭等綜合因素的結果，
不是甚麼人為的。第二，中國的貿易順差佔ＧＤＰ的比重處於合理區間，相對於歷史高點已經明
顯降低，也低於世界上其他一些主要出口國家。第三，一些國家濫用出口管制，限制對中國的出
口，「我想進口甚至想進口更多，但你不讓我進，你卻對貿易順差過度焦慮，這本身就是自相矛
盾。」
　
　　他並表示，中國積極主動擴大進口，連續７年舉辦了中國國際進口博覽會，有序擴大單邊開
放，有序擴大市場准入，主動降低關稅水平，推動進口值不斷創歷史新高，讓更多國家、更多企
業共享了中國市場機遇和發展成果，也推動了中國貿易更加平衡的發展。

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美元及美債息升勢未止？｜人民幣再跌空間有...

13/01/2025 14:05

貨幣攻略

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處