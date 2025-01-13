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AH股新聞

13/01/2025 11:23

滙豐：料美國關稅對中國上市公司盈利影響有限，續看好中國股市

　　《經濟通通訊社１３日專訊》滙豐發表２０２５年亞洲經濟展望，滙豐環球研究亞洲首席經
濟師兼亞太區聯席主管范力民（Ｆｒｅｄｅｒｉｃ　Ｎｅｕｍａｎｎ）表示，今年對亞洲和世界
經濟來說將是充滿挑戰的一年，就整個地區的整體增長數據而言，預期今年亞洲地區（除日本以
外）的增長速度將從去年的　４﹒６％輕微放緩至４﹒４％。
　
　　他指出，有跡象顯示部分亞洲國家的出口動能可能正在減弱，這還不包括潛在的美國關稅，
美國對中國進口產品徵收的關稅當然也會阻礙經濟增長，這意味著中國尤其需要進一步採取刺激
措施，但不認為中國經濟會加速，而會因為出口放緩而有所放緩。
　
　　他續指，美國政策對亞洲的另一個挑戰不僅僅是關稅，還有美元走強，並指美國經濟仍然表
現非常良好，通脹壓力仍然存在。這意味著聯儲局不能大幅降息，也意味著美元走強，這反過來
又使亞洲央行很難降息，這也將成為未來一年經濟增長的阻力，因為亞洲經濟所需的貨幣寬鬆程
度可能不會像預期的那樣迅速實現，但部分經濟體更具韌性，該行對泰國的增長預測高於市場預
期，對新加坡、菲律賓、馬來西亞和印尼等經濟體增長預測都略高於市場預期，亦對日本經濟非
常樂觀。
　
　　對於亞洲股市，滙豐證券策略亞太區主管林傳英（Ｈｅｒａｌｄ　ｖａｎ　ｄｅｒ　
Ｌｉｎｄｅ）表示，美元對亞洲股市來說顯然不是好事，這意味著資金正在以更高的利率在美國
進行再投資，因此，對亞洲股市的投資興趣不大。過去幾年，亞洲的增長並不是十分強勁，又指
關稅對於中國上市公司實際盈利影響相當有限，可能只有１％甚至更少的影響，相關公司在對美
國出口的敞口佔比較小，僅為約２％，仍需待第二輪關稅政策出台，以觀察可能對中國造成的影
響。
　
　　林傳英提及，繼續看好中國股市，因其估值較低，而其盈利和股息率有可能優於預期，對印
度及韓國持「中性」評級，而在東盟地區則特別看好印尼。（ｂｎ）

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