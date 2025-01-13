《神州頭條》財經報章頭版摘要：引導保險、理財資金支持資本市場

《經濟通通訊社１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：以高質量審計監督護航經濟社會高質量發展

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國家主席習近平近日對審計工作作出重要指示指出，審計是黨和國家監督體系的重要組成部分。

新征程上，要聚焦主責主業，深化改革創新，加強自身建設，著力構建集中統一、全面覆蓋、權

威高效的審計監督體系，不斷提高審計監督質效，以高質量審計監督護航經濟社會高質量發展。



引導保險理財資金支持資本市場平穩健康發展

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１月１２日，金融監管總局召開２０２５年監管工作會議，深入學習貫徹中央經濟工作會議和全

國金融系統工作會議精神，總結２０２４年工作，部署２０２５年重點任務。會議提出，引導保

險、理財資金支持資本市場平穩健康發展。



推進提振消費專項行動，全力以赴穩外貿

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１月１１日至１２日，全國商務工作會議在京召開。會議強調，２０２５年全國商務系統要重點

做好八方面工作，包括推進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品以舊換新；全力以赴穩外貿

，推動貿易高質量發展；促進吸引外資穩存量擴增量，營造一流營商環境等。





《上海證券報》



立足經濟監督，打造「特種部隊」

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「聚焦主責主業，深化改革創新，加強自身建設」「以高質量審計監督護航經濟社會高質量發展

」。近日，習近平總書記對審計工作作出重要指示，充分肯定審計機關在促進經濟健康發展、維

護國家經濟安全、揭示風險隱患、推動反腐治亂等方面發揮的積極作用，對審計工作提出明確要

求。



引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發展

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金融監管總局１月１２日召開２０２５年監管工作會議。會議強調，２０２５年是十四五規劃收

官之年，全系統要有序有效防風險，持之以恒強監管，全力以赴促發展，牢牢守住不發生系統性

金融風險底線，推動金融高質量發展，助力完成全年經濟社會發展預期目標。會議提出，引導保

險、理財資金支持資本市場平穩健康發展。



２０２５年要大力提振消費，千方百計穩外貿穩外資

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全國商務工作會議於１月１１日至１２日在北京召開。會議指出，２０２５年要大力提振消費，

千方百計穩外貿穩外資，深化產供鏈國際合作，防範化解風險和外部衝擊，加快商務高質量發展

，推動經濟持續回升向好。





《證券時報》



習近平：以高質量審計監督護航經濟社會高質量發展

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國家主席習近平近日對審計工作作出重要指示指出，審計是黨和國家監督體系的重要組成部分。

新征程上，要聚焦主責主業，深化改革創新，加強自身建設，著力構建集中統一、全面覆蓋、權

威高效的審計監督體系，不斷提高審計監督質效，以高質量審計監督護航經濟社會高質量發展，

為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的貢獻。



引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發展

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１月１２日，國家金融監管總局召開２０２５年監管工作會議。會議明確，加快推進中小金融機

構改革化險仍是２０２５年金融監管系統的首要重點任務，同時，今年還要有效防範化解重點領

域金融風險；督促銀行保險機構強化資產負債聯動管理，苦練內功、降本增效，著力夯實可持續

發展基礎；引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發展等。



大力提振消費，千方百計穩外貿穩外資

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１月１１日至１２日，全國商務工作會議在北京召開。會議指出，２０２５年全國商務系統要做

好大力提振消費、千方百計穩外貿穩外資、推動產業鏈供應鏈國際合作、防範化解風險和外部衝

擊等八方面的重點工作，加快商務高質量發展，推動經濟持續回升向好。（ｒｙ）

