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AH股新聞

13/01/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：引導保險、理財資金支持資本市場

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平：以高質量審計監督護航經濟社會高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平近日對審計工作作出重要指示指出，審計是黨和國家監督體系的重要組成部分。
新征程上，要聚焦主責主業，深化改革創新，加強自身建設，著力構建集中統一、全面覆蓋、權
威高效的審計監督體系，不斷提高審計監督質效，以高質量審計監督護航經濟社會高質量發展。
　
引導保險理財資金支持資本市場平穩健康發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１月１２日，金融監管總局召開２０２５年監管工作會議，深入學習貫徹中央經濟工作會議和全
國金融系統工作會議精神，總結２０２４年工作，部署２０２５年重點任務。會議提出，引導保
險、理財資金支持資本市場平穩健康發展。
　
推進提振消費專項行動，全力以赴穩外貿
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１月１１日至１２日，全國商務工作會議在京召開。會議強調，２０２５年全國商務系統要重點
做好八方面工作，包括推進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品以舊換新；全力以赴穩外貿
，推動貿易高質量發展；促進吸引外資穩存量擴增量，營造一流營商環境等。
　
　
《上海證券報》
　
立足經濟監督，打造「特種部隊」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「聚焦主責主業，深化改革創新，加強自身建設」「以高質量審計監督護航經濟社會高質量發展
」。近日，習近平總書記對審計工作作出重要指示，充分肯定審計機關在促進經濟健康發展、維
護國家經濟安全、揭示風險隱患、推動反腐治亂等方面發揮的積極作用，對審計工作提出明確要
求。
　
引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金融監管總局１月１２日召開２０２５年監管工作會議。會議強調，２０２５年是十四五規劃收
官之年，全系統要有序有效防風險，持之以恒強監管，全力以赴促發展，牢牢守住不發生系統性
金融風險底線，推動金融高質量發展，助力完成全年經濟社會發展預期目標。會議提出，引導保
險、理財資金支持資本市場平穩健康發展。
　
２０２５年要大力提振消費，千方百計穩外貿穩外資
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
全國商務工作會議於１月１１日至１２日在北京召開。會議指出，２０２５年要大力提振消費，
千方百計穩外貿穩外資，深化產供鏈國際合作，防範化解風險和外部衝擊，加快商務高質量發展
，推動經濟持續回升向好。
　
　
《證券時報》
　
習近平：以高質量審計監督護航經濟社會高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平近日對審計工作作出重要指示指出，審計是黨和國家監督體系的重要組成部分。
新征程上，要聚焦主責主業，深化改革創新，加強自身建設，著力構建集中統一、全面覆蓋、權
威高效的審計監督體系，不斷提高審計監督質效，以高質量審計監督護航經濟社會高質量發展，
為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的貢獻。
　
引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發展
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１月１２日，國家金融監管總局召開２０２５年監管工作會議。會議明確，加快推進中小金融機
構改革化險仍是２０２５年金融監管系統的首要重點任務，同時，今年還要有效防範化解重點領
域金融風險；督促銀行保險機構強化資產負債聯動管理，苦練內功、降本增效，著力夯實可持續
發展基礎；引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發展等。
　
大力提振消費，千方百計穩外貿穩外資
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１月１１日至１２日，全國商務工作會議在北京召開。會議指出，２０２５年全國商務系統要做
好大力提振消費、千方百計穩外貿穩外資、推動產業鏈供應鏈國際合作、防範化解風險和外部衝
擊等八方面的重點工作，加快商務高質量發展，推動經濟持續回升向好。（ｒｙ）

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