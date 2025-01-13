《鍾之日記》油股苦撐車股跌，恒指連跌穿萬九

《鍾之日記》１月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國上周五公布的就業數據強勁，市場憂美聯儲暫停減息，美股三大指數齊跌，港股今早受

累低開低走，盤中瀉近４００點，恒生指數全日收報１８８７４，跌１９０點或１％，已是連跌

六日，本月累計跌近１２００點或６％，更是去年９月中國傾力救市升浪以來首次跌穿

１９０００關，今日主板成交超過１３４０億元。



＊外貿數據亮麗沒提振，Ａ場成交不足萬億＊



Ａ股三大指數全天走勢分化，滬指收跌０﹒２４％，深成指平收，創業板指收升０﹒３６％

。成交縮量，滬深兩市全天成交額９６６４億元人民幣，較上個交易日大減１８１８億元或

１６％，為去年９月２４日以來新低，亦即市場成交回歸到去年當局傾力救市前的水平。外媒引

述分析人士觀點，隨著特朗普上任日期臨近，海外風險成為投資者關注的焦點，最新發布的中國

進出口數據雖然不俗但未能帶來明顯提振。



今日個股漲多跌少，兩市近３０００隻個股上漲。日用、油氣、有色及房地產方向領漲，家

電全日領跌大市、收挫２﹒４％。上周，發改委和財政部明確，享受以舊換新補貼的家電產品由

去年的８類增加到１２類，引起家電股連漲多日，現板塊回吐。



另外，銀行、保險板塊跌幅居前。國家金監總局召開監管工作會議，部署今年６項重點任務

，包括切實提高銀行業保險業高質量發展能力，督促銀行保險機構強化資產負債聯動管理，苦練

內功、降本增效，著力夯實可持續發展基礎；又表示會引導保險、理財資金支持資本市場平穩健

康發展。



＊國際油價勁飆，三桶油升跌互見＊



美國財政部１０日發表聲明，宣布對兩家俄大型石油天然氣生產企業－－俄羅斯天然氣工業

石油公司和蘇爾古特石油天然氣公司及這兩家企業的數十家子公司實施制裁。另有１８３艘運油

船及其他船隻受制裁，理由是這些船隻組成「影子船隊」，運輸受美制裁的俄出口石油。同時被

制裁的還有３０多家俄本土油田服務提供商，以及俄能源領域高級官員和企業高管等。



美國新一輪全面制裁，市場憂慮影響原油供應，再加上歐美部分地區受嚴寒天氣影響，刺激

冬季燃料需求，而美國非農就業數據強勁，也令市場憧憬原油需求增加，國際油價勁飆，創逾３

個月新高。油價上漲，中石油（００８５７）收升２﹒４６％，中海油（００８８３）升

２﹒２３％，不過，中石化（００３８６）就跌１％。



值得一提，中國去年全年外貿數據交出完滿的成績表，進出口總值４３﹒８５萬億元人民幣

，規模創歷史新高，同比增長５％，１２月貿易數據更為亮眼，以美元計價，１２月出口增

１０﹒７％，大勝預期的７﹒３％，為１０月以來兩個月高位；進口同比增１％，亦大勝預期的

下跌１﹒５％，創７月以來五個月新高。分析指，這與買家提前貿易規避特朗普關稅有關。同時

，去年中國原油進口量下降１﹒９％，是過去２０年來，除了新冠疫情之外的首次年度下降，原

因是經濟增長不溫不火和燃料需求見頂抑制了購買。



＊新能源銷量增速料回落，車股多錄跌＊



中汽協會今天公布２０２４年１２月中國汽車銷量同比勁增一成，帶動全年銷量再創新高，

其中新能源汽車年產銷首次突破１０００萬輛，銷量佔比超過４０％。展望２０２５年，預計汽

車總銷量增速整體企穩，惟出口增速、新能源車增速都將出現較大幅度的下滑。



中汽協指，２０２４年雖然面臨國內消費信心依然不足、國際貿易保護主義形勢嚴峻、行業

競爭加劇等影響，但由於政策持續發力顯效，中國汽車產銷量得以繼續保持在３０００萬輛以上

規模。協會同日發布２０２５年汽車市場預測數據，預計今年汽車總銷量達３２９０萬輛，同比

增４﹒７％；新能源汽車總銷量１６００萬輛，同比增長２４﹒４％；汽車出口為６２０萬輛，

同比增長５﹒８％。



按月度看，去年１２月新能源汽車銷量達１５９﹒６萬輛，同比增３４％，佔新車總銷量

４５﹒８％；全年累計銷量１２８６﹒６萬輛，同比增３５﹒５％，佔新車總銷量的４０﹒９％

。中汽協副總工程師許海東表示，今年汽車行業仍將面臨內需偏弱、「內捲」嚴重、消費信心不

足、外部環境壓力加大等挑戰。



值得一提的是，比亞迪（０１２１１）頂住外圍關稅壓力，全年出口４３﹒３萬輛，為出口

量前十企業中的第六名，同比勁增７１﹒８％，增速為前十企業中最快；奇瑞、上汽、長安、吉

利及長城汽車出口量分列１至５名。



內地新一輪「兩新」補貼接力，車企搶客戰再起，理想（０２０１５）、蔚來

（０９８６６）等車企近日紛紛宣布將對近期購車用戶進行以舊換新補貼「兜底」。今日車企多

數收跌，理想挫３％，蔚來跌０﹒６％，吉利（００１７５）收低１﹒３％，比亞迪跌約

０﹒９％，小鵬汽車（０９８６８）升０﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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