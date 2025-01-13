《Ａ股焦點》茅台微升，冰淇淋業務收縮貴陽旗艦店已關門

《經濟通通訊社１３日專訊》內地多地茅台冰淇淋門店近期陸續關閉，線上渠道斷貨，官方

稱正戰略收縮冰淇淋業務。據《財新》報道，貴州貴陽茅台冰淇淋旗艦店也已關門。茅台方面確

認，對於冰淇淋業務，茅台在戰略上選擇了主動收縮。目前，消費者仍可以在遵義茅台鎮茅台國

際大酒店、三亞海棠灣茅台度假村等線下銷售渠道購買。



貴州茅台（滬：６００５１９）今早低開高走，現微升０﹒１２％，報１４３７﹒７２元（

人民幣．下同）。



據了解，茅台冰淇淋是茅台原董事長丁雄軍在任時推出的年輕化產品之一。該款冰淇淋添加

了２％左右的５３度飛天茅台，共有原味、香草味和青梅煮酒味三個口味。２０２２年５月１９

日，全球首家茅台冰淇淋旗艦店在茅台國際大酒店開業，截至２０２３年５月，全國３１個省區

市共有３４家旗艦店開業。



＊時任茅台董事長丁雄軍已「落馬」＊



目前丁雄軍已「落馬」。今年１月２日，中紀委國家監委網站通報指，貴州省市場監督管理

局黨組書記、局長丁雄軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。



現年５０歲的丁雄軍是第三名從貴州政府部門「空降」的茅台一把手，在２０２１年９月接

替高衛東成為茅台董事長，並在２０２３年６月取得連任。在丁雄軍任內，茅台超額完成增長目

標。２０２２年、２０２３年間，茅台分別實現１６﹒８７％、１９﹒１６％的營收增速，均高

於當年設置的１５％增速目標。



１月２日，茅台發布２０２４年度生產經營情況公告，經公司初步核算，２０２４年度預計

實現營業總收入約１７３８億元，同比增長約１５﹒４４％，其中茅台酒營收約１４５８億元，

系列酒營收約２４６億元；預計實現歸母淨利潤約８５７億元，同比增長約１４﹒６７％。

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