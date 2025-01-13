《Ａ股焦點》美邦股份８連板，提示擊鼓傳花效應明顯，或快速下跌

《經濟通通訊社１３日專訊》此前７連板的美邦股份（滬：６０５０３３）今早再漲停，報

２５﹒７８元人民幣。



上周五（１０日）晚間，美邦股份發布股票交易嚴重異常波動暨風險提示公告，「一證一品

」政策，對公司影響較小，公司一直按照國家政策進行合規登記，目前生產經營正常，主營業務

與外部環境沒有發生重大變化。公司股票交易價格近期波動較大，存在市場情緒過熱的情形，可

能存在非理性炒作，公司股票擊鼓傳花效應明顯，隨時有快速下跌的可能。



消息面上，日前，農業農村部發布關於公開徵求《農業農村部關於修改〈農藥登記管理辦法

〉等５部規章的決定（徵求意見稿）》意見的通知，明確提出「同一登記持有人的同一農藥產品

標簽只能標注同一個商標」（即「一證一品」）。



有市場解讀認為，「一證一品」政策將致農藥行業大洗牌，競爭格局將重塑，利好擁有獨家

證件的企業。而美邦股份公司主營業務為農藥產品研發、生產、銷售以及農業技術推廣與服務。

美邦股份被市場認為是上述政策的較大受益者。此外，美邦股份在此輪行情反彈前，總市值僅有

１６億元人民幣，屬於微盤股，少數資金就能推動公司股價大幅上漲。



不過，對於市場的聯想，美邦股份則明確表示，「一證一品」政策對公司影響較小，公司一

直按照國家政策進行合規登記，目前生產經營正常，主營業務與外部環境沒有發生重大變化。

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