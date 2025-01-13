  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯
AH股新聞

13/01/2025 11:36

《Ａ股焦點》美邦股份８連板，提示擊鼓傳花效應明顯，或快速下跌

　　《經濟通通訊社１３日專訊》此前７連板的美邦股份（滬：６０５０３３）今早再漲停，報
２５﹒７８元人民幣。
　
　　上周五（１０日）晚間，美邦股份發布股票交易嚴重異常波動暨風險提示公告，「一證一品
」政策，對公司影響較小，公司一直按照國家政策進行合規登記，目前生產經營正常，主營業務
與外部環境沒有發生重大變化。公司股票交易價格近期波動較大，存在市場情緒過熱的情形，可
能存在非理性炒作，公司股票擊鼓傳花效應明顯，隨時有快速下跌的可能。
　
　　消息面上，日前，農業農村部發布關於公開徵求《農業農村部關於修改〈農藥登記管理辦法
〉等５部規章的決定（徵求意見稿）》意見的通知，明確提出「同一登記持有人的同一農藥產品
標簽只能標注同一個商標」（即「一證一品」）。
　
　　有市場解讀認為，「一證一品」政策將致農藥行業大洗牌，競爭格局將重塑，利好擁有獨家
證件的企業。而美邦股份公司主營業務為農藥產品研發、生產、銷售以及農業技術推廣與服務。
美邦股份被市場認為是上述政策的較大受益者。此外，美邦股份在此輪行情反彈前，總市值僅有
１６億元人民幣，屬於微盤股，少數資金就能推動公司股價大幅上漲。
　
　　不過，對於市場的聯想，美邦股份則明確表示，「一證一品」政策對公司影響較小，公司一
直按照國家政策進行合規登記，目前生產經營正常，主營業務與外部環境沒有發生重大變化。
（ｊｑ）

【你點睇？】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯，最終獲救回國，事件會否影響你到泰國旅遊的信心？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美元及美債息升勢未止？｜人民幣再跌空間有...

13/01/2025 14:05

貨幣攻略

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處