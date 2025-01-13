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AH股新聞

13/01/2025 14:08

《Ａ股焦點》今年房地產融資協調機制擴圍增效，龍頭房企見回升

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國金融監管總局召開年度會議，指出給予建案融資、解決爛
尾樓的「白名單」機制在２０２４年審批通過貸款超過５萬億元人民幣，支持超過１４００萬套
房屋建設。今年還要加快推進城市房地產融資協調機制擴圍增效。
　
　　滬深龍頭房企見回升，金地集團　（滬：６００３８３）漲３﹒３％、招商蛇口
（深：００１９７９）漲２﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）升１﹒５％，萬科
（深：０００００２）升１％。（ｃｔ）

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