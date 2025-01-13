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AH股新聞

13/01/2025 08:43

【大國博弈】ＩＭＦ：美國關稅威脅推高全球利率，中國經濟迎挑戰

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國際貨幣基金（ＩＭＦ）總幹事格奧爾基耶娃
（Ｋｒｉｓｔａｌｉｎａ　Ｇｅｏｒｇｉｅｖａ）上周六（１１日）表示，美國當選總統特朗普
的關稅威脅已經推高全球較長期借貸成本。　ＩＭＦ去年１０月預計今年全球經濟料增長
３﹒２％，並將在本月１７日的最新《世界經濟展望》報告中進行更新。格奧爾基耶娃暗示總體
數字不會變化太大，但存在明顯分化。她說，「美國的表現比ＩＭＦ之前預期的要好很多，相比
之下，歐盟有些停滯，印度有點疲軟，而中國正面臨通縮壓力和內需低迷的挑戰。」
　
　　格奧爾基耶娃指出，即將上任的特朗普政府的貿易政策不確定性加劇全球經濟逆風，並且實
際表現為全球的長期利率走高，這發生在短期利率已下降的情況下，是一種非常不尋常的組合。
「鑑於美國經濟的規模和角色，全球對新一屆美國政府的政策方向有濃厚興趣，特別是在關稅、
稅收、放鬆監管和政府效率方面；美國貿易政策對融入全球供應鏈的國家和地區的影響將最為嚴
重，包括許多中等經濟體和亞洲地區。」她說。
　
　　格奧爾基耶娃表示，美元走強，可能導致新興市場經濟體，尤其是低收入國家的融資成本上
升；上周五（１０日）公布的重磅就業報告等美國經濟數據表明，聯儲局有條件等待更多數據再
進一步下調基準利率。（ｒｙ）

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