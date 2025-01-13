《行業數據》中汽協：去年汽車產銷創新高，新能源車產銷增逾三成

《經濟通通訊社１３日專訊》中汽協數據顯示，２０２４年汽車產銷累計完成３１２８﹒２

萬輛和３１４３﹒６萬輛，同比分別增長３﹒７％和４﹒５％，產銷量再創新高，繼續保持在

３０００萬輛以上規模。去年末汽車企業庫存量為１１０﹒６萬輛，同比下降３﹒９％，庫存壓

力較２０２３年有所緩解，總體庫存處於合理水平。



＊１２月新能源汽車銷量同比增長３４％＊



單月看，去年１２月汽車產銷分別完成３３６﹒６萬輛和３４８﹒９萬輛，產量環比下降

２％，銷量環比增長５﹒２％，同比分別增長９﹒３％和１０﹒５％。其中，新能源汽車產銷分

別完成１５３萬輛和１５９﹒６萬輛，同比分別增長３０﹒５％和３４％，新能源汽車新車銷量

佔汽車新車總銷量的４５﹒８％。



新能源汽車產銷去年分別完成１２８８﹒８萬輛和１２８６﹒６萬輛，同比分別增長

３４﹒４％和３５﹒５％，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的４０﹒９％，較２０２３

年提高９﹒３個百分點。其中，純電動汽車銷量佔新能源汽車比例為６０％，較去年下降

１０﹒４個百分點；插混汽車銷量佔新能源汽車比例為４０％，較去年提高１０﹒４個百分點。



另外，去年１２月汽車出口５０﹒４萬輛，環比增長２﹒９％，同比增長１﹒１％。

２０２４年全年汽車出口５８５﹒９萬輛，同比增長１９﹒３％。（ｒｙ）

