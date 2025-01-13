《中國要聞》王星事件影響，上周末中國至泰國機票退訂量飆逾１倍

《經濟通通訊社１３日專訊》中國男演員王星被誘騙至緬甸妙瓦底詐騙園區一事雖以王星獲

救回國暫告一段落，但其影響仍然持續，被詐騙集團作為賣豬仔中轉站的泰國，對中國遊客的吸

引力大減。據《彭博》引述旅行分析公司ＦｏｒｗａｒｄＫｅｙｓ的數據顯示，上周末中國至泰

國機票退訂量同比猛增１５５％。



＊芭堤雅所在春武里府約四成中國團客取消酒店預訂＊



報道又引述泰國東部春武里府旅遊協會會長Ｔｈａｎｅｔ

Ｓｕｐｏｒｎｓａｈａｓｒｕｎｇｓｉ透露，３０％－４０％中國旅行團已取消當地酒店預訂。

泰國知名海景度假勝地芭堤雅就位於春武里府。不過Ｔｈａｎｅｔ表示，跟團遊客僅佔到訪該府

的中國遊客總數的２０％，其餘均為自由行遊客。



目前赴泰旅遊的中國遊客數量雖仍遠低於２０１９年疫情爆發前每年１１００萬人次的水平

，但中國依然是泰國最大的遊客來源國，２０２４年全年到訪泰國的３５５０萬遊客中，中國遊

客佔６７０萬排第一。



＊泰國政府致力挽回中國遊客信心＊



泰國政府發言人稱，泰國總理佩通坦今日指示旅遊和體育部開展相關行動以恢復外國遊客信

心，並要求警方確保有足夠警察執勤，以保障遊客安全。



此外，泰國國家警察總署副署長兼旅遊安全行動中心主任巴占表示，泰國國家警察總署已成

立「旅遊安全行動中心」，並已推出「泰國旅遊警察」手機Ａｐｐ，遊客可通過該Ａｐｐ直接發

送消息、圖片及定位，諮詢、報警或求助，而且該系統與１１５５報警熱線無縫對接，提供８種

語言的２４小時翻譯服務，並支持與１９１緊急報警中心合作處理突發事件。



泰國國防部長Ｐｈｕｍｔｈａｍ Ｗｅｃｈａｙａｃｈａｉ則在周末前往泰緬邊境城鎮，協

調打擊跨境人口販運工作。



泰國國家旅遊局１１日於微博發表聲明稱，將致力於為前來泰國旅遊的所有遊客提供便利與

保障，歡迎中國遊客在即將到來的春節赴泰觀光旅遊。（ｓｌ）

