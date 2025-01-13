【聚焦數據】中國去年原油進口同比降２％，鐵礦砂及其精礦增５％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關總署數據顯示，中國去年累計原油進口

５５３４１﹒５萬噸，同比降１﹒９％。１２月成品油出口３７３﹒９萬噸；全年累計成品油出

口５８１３﹒７萬噸，同比降７﹒２％。１２月成品油進口３２９﹒４萬噸；全年累計成品油進

口４８２３﹒３萬噸，同比增１％。１２月煤及褐煤進口５２３４﹒６萬噸；全年累計煤及褐煤

進口５４２６９﹒７萬噸，同比增１４﹒４％。１２月天然氣進口１１５５﹒８萬噸；全年累計

天然氣進口１３１６９﹒２萬噸，同比增９﹒９％。



去年全年，鐵礦砂及其精礦進口１２３６５４﹒６萬噸，同比增４﹒９％。１２月未鍛軋銅

及銅材進口５５﹒９萬噸；全年累計未鍛軋銅及銅材進口５６８﹒４萬噸，同比增３﹒４％。

１２月銅礦砂及其精礦進口２５２﹒２萬噸；全年累計銅礦砂及其精礦進口２８１１﹒４萬噸，

同比增２﹒１％。１２月未鍛軋鋁及鋁材出口５０﹒６萬噸；全年累計未鍛軋鋁及鋁材出口

６６６﹒５萬噸，同比增１７﹒４％。１２月鋼材出口９７２﹒７萬噸；全年累計鋼材出口

１１０７１﹒６萬噸，同比增２２﹒７％。１２月稀土出口３３２６﹒２噸；全年累計稀土出口

５５４３１﹒１噸，同比增６％。（ｊｑ）

