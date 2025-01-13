  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

13/01/2025 12:06

【聚焦數據】中國去年原油進口同比降２％，鐵礦砂及其精礦增５％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關總署數據顯示，中國去年累計原油進口
５５３４１﹒５萬噸，同比降１﹒９％。１２月成品油出口３７３﹒９萬噸；全年累計成品油出
口５８１３﹒７萬噸，同比降７﹒２％。１２月成品油進口３２９﹒４萬噸；全年累計成品油進
口４８２３﹒３萬噸，同比增１％。１２月煤及褐煤進口５２３４﹒６萬噸；全年累計煤及褐煤
進口５４２６９﹒７萬噸，同比增１４﹒４％。１２月天然氣進口１１５５﹒８萬噸；全年累計
天然氣進口１３１６９﹒２萬噸，同比增９﹒９％。
　
　　去年全年，鐵礦砂及其精礦進口１２３６５４﹒６萬噸，同比增４﹒９％。１２月未鍛軋銅
及銅材進口５５﹒９萬噸；全年累計未鍛軋銅及銅材進口５６８﹒４萬噸，同比增３﹒４％。
１２月銅礦砂及其精礦進口２５２﹒２萬噸；全年累計銅礦砂及其精礦進口２８１１﹒４萬噸，
同比增２﹒１％。１２月未鍛軋鋁及鋁材出口５０﹒６萬噸；全年累計未鍛軋鋁及鋁材出口
６６６﹒５萬噸，同比增１７﹒４％。１２月鋼材出口９７２﹒７萬噸；全年累計鋼材出口
１１０７１﹒６萬噸，同比增２２﹒７％。１２月稀土出口３３２６﹒２噸；全年累計稀土出口
５５４３１﹒１噸，同比增６％。（ｊｑ）

【你點睇？】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯，最終獲救回國，事件會否影響你到泰國旅遊的信心？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美元及美債息升勢未止？｜人民幣再跌空間有...

13/01/2025 14:05

貨幣攻略

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處