《華為動向》余承東：鴻蒙三分天下有其一，生態應用目標為十萬個

《經濟通通訊社１３日專訊》今日，華為常務董事、終端ＢＧ董事長、智能汽車解決方案

ＢＵ董事長余承東發布了新年第一封全員信。余承東表示，「時代的洪流沖天下，鴻蒙三分天下

有其一，是歷史賦予我們這代終端人的責任與使命。」他稱，２０２５年鴻蒙生態要壓強投入，

１０萬個應用是生態成熟的標志，這是未來半年到一年時間的關鍵目標。



余承東在信中提到，在經歷了連續五年的制裁後，華為終端業務在２０２４年重回增長快車

道，經營質量進一步提升，開啟了大發展的新十年。特別是在手機市場，華為在中國市場重回第

一，Ｐｕｒａ７０系列銷量再破千萬，Ｍａｔｅ ＸＴ非凡大師更是榮獲《時代周刊》創新大獎

。



余承東表示，鴻蒙生態在２０２４年迎來了歷史性突破，ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ

（５﹒０）正式發布，鴻蒙原生應用和元服務上架數量超過２００００個，鴻蒙開發者超過

７２０萬，生態設備超過１０億台。這一成就打破了移動操作系統兩極格局，為世界提供了第三

種選擇。



對於鴻蒙生態的未來，余承東提出了明確的目標：２０２５年，鴻蒙生態要壓強投入，１０

萬個應用是生態成熟的標志，這是未來半年到一年時間的關鍵目標。他號召全體員工率先使用原

生鴻蒙，發現問題、解決問題，做鴻蒙的先鋒共建者。同時，他還強調了人工智能的重要性，要

求加強ＡＩ產品能力，提升ＡＩ隊伍能力建設，通過系統架構創新，發揮端芯雲協同優勢，做強

鴻蒙原生智能。（ｊｑ）

