  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

13/01/2025 15:12

《華為動向》余承東：鴻蒙三分天下有其一，生態應用目標為十萬個

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今日，華為常務董事、終端ＢＧ董事長、智能汽車解決方案
ＢＵ董事長余承東發布了新年第一封全員信。余承東表示，「時代的洪流沖天下，鴻蒙三分天下
有其一，是歷史賦予我們這代終端人的責任與使命。」他稱，２０２５年鴻蒙生態要壓強投入，
１０萬個應用是生態成熟的標志，這是未來半年到一年時間的關鍵目標。
　
　　余承東在信中提到，在經歷了連續五年的制裁後，華為終端業務在２０２４年重回增長快車
道，經營質量進一步提升，開啟了大發展的新十年。特別是在手機市場，華為在中國市場重回第
一，Ｐｕｒａ７０系列銷量再破千萬，Ｍａｔｅ　ＸＴ非凡大師更是榮獲《時代周刊》創新大獎

　
　　余承東表示，鴻蒙生態在２０２４年迎來了歷史性突破，ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ
（５﹒０）正式發布，鴻蒙原生應用和元服務上架數量超過２００００個，鴻蒙開發者超過
７２０萬，生態設備超過１０億台。這一成就打破了移動操作系統兩極格局，為世界提供了第三
種選擇。
　
　　對於鴻蒙生態的未來，余承東提出了明確的目標：２０２５年，鴻蒙生態要壓強投入，１０
萬個應用是生態成熟的標志，這是未來半年到一年時間的關鍵目標。他號召全體員工率先使用原
生鴻蒙，發現問題、解決問題，做鴻蒙的先鋒共建者。同時，他還強調了人工智能的重要性，要
求加強ＡＩ產品能力，提升ＡＩ隊伍能力建設，通過系統架構創新，發揮端芯雲協同優勢，做強
鴻蒙原生智能。（ｊｑ）

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美元及美債息升勢未止？｜人民幣再跌空間有...

13/01/2025 14:05

貨幣攻略

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處