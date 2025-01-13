馬化騰：遊戲業務整體「非常爭氣」，將持續投入資源進行算力儲備

《經濟通通訊社１３日專訊》今日下午，騰訊集團年會在深圳舉行。在內部演講中，騰訊公

司董事會主席兼首席執行官馬化騰點評了騰訊各大事業部在今年的表現。



對於ＩＥＧ（互動與娛樂事業群），馬化騰表示整體「非常爭氣」，海內外的業務在基業長

青、穿越周期方面都有進步。「整個組織架構、精氣神都得到了很大改觀。」他還透露，騰訊的

海外遊戲業務份額已經接近國內遊戲業務的一半，期待未來還會有更快的發展。



對於ＷＸＧ（微信事業群），馬化騰說，「張小龍覺得商品就是信息，不應該只是局限在視

頻號，而是應該納入整個微信生態，從原子層角度去思考電商。我們堅決支持ＷＸＧ做這樣的創

新發展，發揮我們的社交能力做電商的生態連接器。」



業務眾多、在去年員工大會上承壓的ＰＣＧ（平台與內容事業群），今年也得到了肯定。馬

化騰稱，包括ＴＭＥ（騰訊音樂集團）、閱文、虎牙、乃至於騰訊新聞在內，「所有業務都浮出

了水面。」他表示，盡管短劇對長內容造成較大的沖擊，但公司依然對自身定位很堅定，「有所

為有所不為，做精品內容才是我們的強項。」



長期肩負著騰訊基礎技術能力建設的ＴＥＧ（技術工程事業群），也負責混元大模型開發任

務。馬化騰提到，騰訊會持續投入資源進行算力的儲備，希望各個業務部都能擁抱大模型的產品

化落地場景，目前包括微信、ＱＱ、輸入法、瀏覽器等產品都將推出ＡＩ智能體，遊戲、微信讀

書、騰訊視頻等產品也將基於混元做更多ＡＩ探索。



此外，馬化騰還表達了對中國經濟的韌性充滿信心，相信中國企業乃至於企業家堅韌不拔的

創業精神。騰訊過往兩年間已實現築底反彈，「我們在一艘大船上，面對各種挑戰應該齊心協力

、同舟共濟。我相信辦法總比問題多，最終不管甚麼困難都是能解決的，因為我們有人才、有技

術、有市場需求，前景一定是光明的。」（ｊｑ）

