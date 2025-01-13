《中國要聞》抖音去年封禁逾６００萬個欺詐、水軍等相關黑產帳號

《經濟通通訊社１３日專訊》據抖音集團微信公眾號消息，抖音今日發布了２０２４網絡黑

產治理盤點。過去一年，抖音持續打擊網絡黑色產業鏈，通過升級ＡＩ大模型技術、迭代風控策

略、優化舉報機制等系列舉措，加強對網絡黑產的識別和治理能力，封禁欺詐、水軍和違規導流

相關黑產帳號超６００萬個，並向相關部門提供涉嫌違法犯罪的線索。



＊去年警方根據抖音提供線索搗６９個詐騙集團拘４５１人＊



具體來看，抖音前置攔截欺詐信息，上線反詐客服「驗證助手」，並根據黑產的特徵每月迭

代反詐策略２００個以上，在站內外多個渠道發送反詐提醒，日均保護潛在受害人２００萬次。

２０２４年，警方根據抖音提供的線索，打擊詐騙團夥６９個，抓獲犯罪嫌疑人４５１名。



網絡水軍方面，抖音表示，售賣水軍服務、惡意控評、流量造假、惡意舉報，是過去一年重

點打擊的四類水軍行為。一年來，抖音日均攔截違規信息６２００萬次，共封禁帳號１１０萬個

，並將涉嫌違法行為的線索上報相關部門。過去一年根據抖音提供的線索，警方抓獲水軍黑產犯

罪嫌疑人９０名。



除了欺詐和水軍，黑產集中的另一方向是違規外鏈。抖音結合黑產行為模式，升級視頻截取

關鍵幀模型能力，封禁相關違規帳號超１２０萬個，同時警方根據抖音提供的線索，打擊違規導

流團夥８個，抓獲嫌疑人４０名。（ｊｑ）

