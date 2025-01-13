  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯
AH股新聞

13/01/2025 17:53

《中國要聞》抖音去年封禁逾６００萬個欺詐、水軍等相關黑產帳號

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據抖音集團微信公眾號消息，抖音今日發布了２０２４網絡黑
產治理盤點。過去一年，抖音持續打擊網絡黑色產業鏈，通過升級ＡＩ大模型技術、迭代風控策
略、優化舉報機制等系列舉措，加強對網絡黑產的識別和治理能力，封禁欺詐、水軍和違規導流
相關黑產帳號超６００萬個，並向相關部門提供涉嫌違法犯罪的線索。
　
＊去年警方根據抖音提供線索搗６９個詐騙集團拘４５１人＊
　
　　具體來看，抖音前置攔截欺詐信息，上線反詐客服「驗證助手」，並根據黑產的特徵每月迭
代反詐策略２００個以上，在站內外多個渠道發送反詐提醒，日均保護潛在受害人２００萬次。
２０２４年，警方根據抖音提供的線索，打擊詐騙團夥６９個，抓獲犯罪嫌疑人４５１名。
　
　　網絡水軍方面，抖音表示，售賣水軍服務、惡意控評、流量造假、惡意舉報，是過去一年重
點打擊的四類水軍行為。一年來，抖音日均攔截違規信息６２００萬次，共封禁帳號１１０萬個
，並將涉嫌違法行為的線索上報相關部門。過去一年根據抖音提供的線索，警方抓獲水軍黑產犯
罪嫌疑人９０名。
　
　　除了欺詐和水軍，黑產集中的另一方向是違規外鏈。抖音結合黑產行為模式，升級視頻截取
關鍵幀模型能力，封禁相關違規帳號超１２０萬個，同時警方根據抖音提供的線索，打擊違規導
流團夥８個，抓獲嫌疑人４０名。（ｊｑ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美元及美債息升勢未止？｜人民幣再跌空間有...

13/01/2025 14:05

貨幣攻略

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處