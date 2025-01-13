【提振Ａ股】中證監召開媒體、外資機構等座談會，冀積極建言獻策

《經濟通通訊社１３日專訊》中國證監會黨委書記、主席吳清近日在北京召開專題座談會，

與專家學者、媒體負責人、上市公司、內外資機構代表深入交流，充分聽取意見建議。吳清強調

，作為資本市場的參與者、建設者、研究者，希望大家凝心聚力，積極建言獻策，共同推進資本

市場高質量發展。



座談中，大家一致認為，隨著新「國九條」及資本市場「１＋Ｎ」政策體系落實落地，一攬

子有針對性的增量政策接續發力，資本市場總體保持平穩運行，更加注重投資者回報的市場生態

進一步形成，對各類資金的吸引力明顯提升。



＊拓展優化ＱＦＩＩ和滬深股通機制＊



同時，與會代表提出了具體建議，包括：更加注重投融資平衡，從推動完善會計處理、考核

機制等方面進一步打通中長期資金入市卡點堵點，持續完善有利於「長錢長投」的政策體系，加

快公募基金改革，壯大長期資本、耐心資本；完善發行上市、再融資、減持等制度，增強制度包

容性、適應性，更好支持科技創新和新質生產力發展；拓展優化ＱＦＩＩ和滬深股通機制，持續

推進資本市場高水平制度型開放；豐富ＥＴＦ等資本市場產品供給，更好滿足投資者需要；持續

加大對財務造假等嚴重違法違規行為的懲戒力度，更好保護投資者合法權益；積極發揮媒體作用

，加強與投資者溝通，增進各方信任；等等。（ｃｔ）

