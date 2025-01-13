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AH股新聞

13/01/2025 09:29

《Ａ股行情》滬指低開０﹒６２％，ＩＭＦ指中國面臨通縮內需低迷

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國際貨幣基金（ＩＭＦ）總幹事格奧爾基耶娃上周六（１１日
）表示，美國當選總統特朗普的關稅威脅已經推高全球較長期借貸成本，而中國正面臨通縮壓力
和內需低迷的挑戰。
　
　　內地決策層近日再提新一年促消費擴內需工作部署，財政部副部長廖岷上周五（１０日）重
申有關２０２５年赤字率將提高的承諾，國務院副總理何立峰亦強調要增強擴消費工作緊迫感和
責任感，全國商務工作會議１１日至１２日在京召開，今年重點做好八方面工作，首要是推進提
振消費專項行動，加力擴圍實施消費品以舊換新。
　
　　內需不足、經濟下行預期下，滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒６２％，報
３１４８﹒８３點，深成指低開１﹒０１％，創業板指低開１﹒０８％。教育、ＩＰ經濟概念股
盤初走低。
　
　　全國商務工作會議除了提出促消費工作部署外，還強調促進吸引外資穩存量擴增量及防範化
解重大風險等。金融監管總局同期召開工作會議，也提到今年要有序有效防風險，支持全方位擴
內需，助力實施消費提振行動，引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發展。
　
　　據《經濟參考報》，開年近半個月以來，內地多地政府召開會議，部署全年經濟工作，激發
消費活力成為發力重點。廣東、廣西、重慶、寧夏等多地陸續部署消費品以舊換新政策銜接工作
，部分地區還出台專門政策來激發消費活力。例如，江蘇省商務廳等１５個部門近日印發《江蘇
省繁榮夜經濟激發消費活力若干措施》，促進夜間商業消費。如此來看，「防風險、振消費」是
今年內地政府工作的關鍵詞及核心任務。
　
　　另外，人民銀行今日進行２４８億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１４１億
元逆回購到期，即今日淨投放１０７億元。本周公開市場將有３０９億元逆回購到期。（ｒｙ）

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