《Ａ股行情》滬指低開０﹒６２％，ＩＭＦ指中國面臨通縮內需低迷

《經濟通通訊社１３日專訊》國際貨幣基金（ＩＭＦ）總幹事格奧爾基耶娃上周六（１１日

）表示，美國當選總統特朗普的關稅威脅已經推高全球較長期借貸成本，而中國正面臨通縮壓力

和內需低迷的挑戰。



內地決策層近日再提新一年促消費擴內需工作部署，財政部副部長廖岷上周五（１０日）重

申有關２０２５年赤字率將提高的承諾，國務院副總理何立峰亦強調要增強擴消費工作緊迫感和

責任感，全國商務工作會議１１日至１２日在京召開，今年重點做好八方面工作，首要是推進提

振消費專項行動，加力擴圍實施消費品以舊換新。



內需不足、經濟下行預期下，滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒６２％，報

３１４８﹒８３點，深成指低開１﹒０１％，創業板指低開１﹒０８％。教育、ＩＰ經濟概念股

盤初走低。



全國商務工作會議除了提出促消費工作部署外，還強調促進吸引外資穩存量擴增量及防範化

解重大風險等。金融監管總局同期召開工作會議，也提到今年要有序有效防風險，支持全方位擴

內需，助力實施消費提振行動，引導保險、理財資金支持資本市場平穩健康發展。



據《經濟參考報》，開年近半個月以來，內地多地政府召開會議，部署全年經濟工作，激發

消費活力成為發力重點。廣東、廣西、重慶、寧夏等多地陸續部署消費品以舊換新政策銜接工作

，部分地區還出台專門政策來激發消費活力。例如，江蘇省商務廳等１５個部門近日印發《江蘇

省繁榮夜經濟激發消費活力若干措施》，促進夜間商業消費。如此來看，「防風險、振消費」是

今年內地政府工作的關鍵詞及核心任務。



另外，人民銀行今日進行２４８億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１４１億

元逆回購到期，即今日淨投放１０７億元。本周公開市場將有３０９億元逆回購到期。（ｒｙ）

