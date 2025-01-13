《Ａ股行情》１２月外貿數據大勝預期，滬綜指半日仍跌０﹒４５％

《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署今日公布，以美元計去年１２月中國出口總值同比增

１０﹒７％，大勝預期，增幅為兩個月高位；進口總值由跌轉為增１％，創７月以來五個月新高

；貿易順差同樣優於預期。滬深股市上午表現各異，滬指半日仍跌０﹒４５％，報

３１５４﹒３７點，深成指跌０﹒２１％，創業板指則升０﹒１２％。家電、銀行、保險等板塊

跌幅居前。



海關數據又顯示，２０２４年全年中國進出口總值為６１６２２﹒９億美元，同比增

３﹒８％。其中，出口總值３５７７２﹒２億美元，同比增５﹒９％；進口總值２５８５０﹒７

億美元，同比增１﹒１％；貿易順差９９２１﹒６億美元。多家大行唱好中國，高盛預計

ＭＳＣＩ中國指數和滬深３００指數到年底將上漲２０％左右。建議繼續超配Ａ股和離岸中資股

。瑞銀高層指始終將中國視為實現增長的重要戰略市場。



今日行業板塊中，家電股挫２﹒２％，惠而浦（滬：６００９８３）大跌６﹒８％。全國商

務工作會議提出２０２５做好八方面工作，首要是推進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品

以舊換新，另全國各地部署全年經濟工作，激發消費活力都成為發力重點，廣東、廣西、重慶、

寧夏等陸續部署消費品以舊換新政策銜接工作，市場觀察對消費股提振效果。



另外，銀行股展開調整，渝農商行（滬：６０１０７７）等跌超２％，保險股整體挫逾１％

，個股全線下跌。國家金監總局近期部署今年６項重點任務，提出要引導保險、理財資金支持資

本市場平穩健康發展，預期險企續擔托市角色。（ｒｙ）

