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AH股新聞

13/01/2025 15:06

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒２４％三連挫，成交不足萬億三個半月低

　　《經濟通通訊社１３日專訊》Ａ股三大指數全天走勢分化，滬指收跌０﹒２４％，深成指平
收，創業板指收升０﹒３６％。成交縮量，滬深兩市全天成交額９６６４億元（人民幣．下同）
，較上個交易日大減１８１８億元或１６％，為去年９月２４日以來新低，亦即市場成交回歸到
去年當局傾力救市前的水平。外媒引述分析人士觀點，隨著特朗普上任日期臨近，海外風險成為
投資者關注的焦點，最新發布的中國進出口數據雖然不俗但未能帶來明顯提振。
　
　　得益於年末旺季、外貿商提前搶訂單等多重利好，中國進出口在去年１２月雙雙優預期增長
，高光收官２０２４年。不過２﹒０版關稅威脅將成為今年中國外貿面臨的第一個攔路虎。有券
商表示，最近股市的調整更多反映了對預期的修正，就是看政策能否推動經濟修復，從人民幣匯
率到債市，再到股市，這種預期修正都有所體現。
　
　　今日盤面熱點雜亂，個股漲多跌少，兩市近３０００隻個股上漲。日用、油氣、有色及房地
產方向領漲，雅化集團（深：００２４９７）、北方銅業（深：０００７３７）、准油股份
（深：００２２０７）等漲停。下跌方面，家電全日領跌大市、收挫２﹒４％。上周，發改委和
財政部明確，享受以舊換新補貼的家電產品由去年的８類增加到１２類，引起家電股連漲多日，
現板塊回吐。
　
　　另外，銀行、保險板塊跌幅居前，渝農商行（滬：６０１０７７）挫近３％，中國太保
（滬：６０１６０１）跌約１﹒９％。國家金監總局召開監管工作會議，部署今年６項重點任務
，包括切實提高銀行業保險業高質量發展能力，督促銀行保險機構強化資產負債聯動管理，苦練
內功、降本增效，著力夯實可持續發展基礎；又表示會引導保險、理財資金支持資本市場平穩健
康發展。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７２２﹒５１　－０﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１６０﹒７５　－０﹒２４　　　　４１１７﹒７４　　
　　上證Ａ股指數　　３３１２﹒９３　－０﹒２５　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９７９６﹒１８　　０﹒００　　　　５５４６﹒０３　　
　　深圳創業板指數　１９８２﹒４６　＋０﹒３６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５５﹒６３　　－０﹒２４　　　　　０﹒７６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１７０﹒０５　－０﹒７７　　　　　０﹒５５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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