【聚焦人幣】人行：堅定不移保持人幣匯率合理均衡水平上基本穩定

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行網站發文指，中國外匯市場指導委員會會議近日在北

京召開。會議強調，要堅定不移保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



人行副行長宣昌能、國家外匯局副局長李斌出席會議並講話。會議討論了近期外匯市場形勢

，部署了加強外匯自律管理有關工作。會議強調，人行、外匯局將繼續綜合施策，穩定預期，增

強外匯市場韌性，加強外匯市場管理，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行

為進行處置，堅決防範匯率超調風險。



＊對擾亂市場秩序、惡意誤導公眾等及時採取措施＊



會議並指，外匯市場指導委員會將加強對外匯市場自律機制的指導，進一步強化行業自律管

理，指導外匯市場成員嚴格落實自律規範，對擾亂市場秩序、惡意誤導公眾等違反自律規範的行

為及時採取措施。外匯市場自律機制成員要堅持以服務實體經濟為首要任務，努力為企業和居民

提供穩定的匯率環境。要堅持匯率風險中性，完善服務企業匯率風險管理的長效機制。要自覺遵

守自律規範，不得擾亂市場秩序，不得推波助瀾加劇順周期行為，共同維護外匯市場有序規範運

行。（ｓｌ）

